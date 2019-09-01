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ايران توافق على الحوار مع السعودية وتضع شروط .. ما شروطها وما حقيقة تلقي روحاني رسالة من الرياض؟

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اعلنت ايران الاربعاء موافقتها على الحوار مع السعودية واضعة بعض الشروط.

وقال وزير الخارجية الايراني اليوم بانه بلاده ترحب بالحوار مع السعودية إذا غيرت سياستها وأدركت أنها لا تستطيع ضمان أمنها عبر شراء السلاح ، حد تعبيره.

وتأتي تصريحات ظريف بالتزامن مع تصريحات لمتحدث الحكومة الايرانية علي ربيعي، زعم فيها إن الرئيس الايراني حسن روحاني، تلقى رسالة من الرياض، سلّمها له رئيس إحدى الدول (لم يسمه).

ورحب ربيعي بحوار مع السعودية حال غيرت الرياض سلوكها في المنطقة، وأوقفت الحرب في اليمن.

وكان الجبير رد على تلك المزاعم ووصفها بانها غير دقيقة.

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