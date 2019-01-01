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ماذا حدث لـ تويتر؟ الشركة تجيب

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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قالت شركة "تويتر" إن موقع التواصل الاجتماعي ومنصة "تويت ديك" التابعة له تعرضا لعطل وإن الخدمة انقطعت عن آلاف من المستخدمين في أنحاء العالم.

وأضافت الشركة في تغريدة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء: "قد تواجهون مشكلة في إرسال تغريدات أو تلقي إشعارات أو رؤية الرسائل المباشرة. نعمل في الوقت الحالي على إصلاحها وسنعود إلى الوضع المعتاد سريعاً".

ولم تقدم الشركة تفاصيل أخرى.

وتلقى "آوتيدج دوت ريبورت"، وهو الموقع الإلكتروني الذي يرصد بلاغات الأعطال، أكثر من 4 آلاف بلاغ عن العطل من بلدان في أنحاء العالم منها اليابان وكندا والهند.

وكان ممثل لـ"تويتر" أبلغ "رويترز" في وقت سابق بأن الشركة تفحص مشكلات متعلقة بمنصة "تويت ديك" التي يستخدمها الصحفيون ومنتجو المحتوى الآخرون لرصد التغريدات من عدة حسابات على "تويتر".

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