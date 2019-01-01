دعم سعودي جديد لليمن

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة" أن المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية منذ العام 2015م بلغت 14 مليارًا ونصف المليار دولار أمريكي، منها مليارين و269 مليونًا و975 ألف دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة".

وأكد الربيعة في حلقة نقاش بمقر مركز فكر (بوصلة) في العاصمة البلجيكية بروكسل، حرص المملكة العربية السعودية، على تقديم العمل الإنساني بكل شفافية ودون تحيز ليشمل مناطق اليمن كافة.

وأوضح ان العمل الإنساني يواجه العديد من التحديات والصعوبات تتمثل في انتهاكات مليشيا الحوثية المدعومة من إيران للعمل الإنساني في اليمن، ومنها حجز سفن المساعدات والقوافل الإنسانية والاستيلاء عليها، وترهيب العاملين في الحقل الإنساني وتأخير وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها أو منعها.

واستعرض المشاريع النوعية للمركز في اليمن مثل المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) ومراكز الأطراف الصناعية التي تقوم بتعويض من فقدوا أطرافهم جرّاء تلك الألغام والصواريخ، وإعادة تأهيلهم للتأقلم مع الأطراف الصناعية المناسبة التي تساعدهم في ممارسة حياتهم الطبيعية، ومشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم ميليشيا الحوثي وزجت بهم في أتون الصراع المسلح ممن هم تحت سن الثامنة عشرة، مبينًا أنه جرى العمل على دمجهم في المجتمع وتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والتعليمية لهم ولأسرهم من قبل خبراء متخصصين.