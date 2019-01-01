دولة خليجية تتحدث عن اتفاق وحل عاجل في اليمن

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، استعداد بلاده استضافة أي مباحثات من شأنها إيقاف الحرب الدائرة في اليمن.

وقال الجار الله في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء "إن بلاده مستعدة لاستضافة أي مباحثات بين الأطراف اليمنية من شأنها التوصل لاتفاق يؤدي إلى حل عاجل للقضية اليمنية حاليا أو مستقبلا.

وأوضح أن إعلان موقف الكويت يتزامن مع تصريحات أخرى تتعلق بوقف إطلاق النار، متمنيا أن تجد هذه الدعوات طريقها إلى أرض الواقع.

وسبق أن استضافت الكويت في ابريل 2016 مفاوضات سلام بين طرفي النزاع في اليمن برعاية الامم المتحدة في محاولة لإنهاء الأزمة التي تعصف باليمن، لكنها لم تنته إلى حل ينهي الصراع هناك.