الرياض تكشف حقيقة تواصلها مع طهران وتضع عليها سؤالا محرجا يخص اليمن

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير الأربعاء، أن ادعاء النظام الإيراني أن السعودية أرسلت له رسائل أمر غير دقيق.

وأضاف الجبير في تغريدات تابعها مأرب برس عبر تويتر، أن دولا شقيقة سعت للتهدئة مع إيران، وأن السعودية أبلغتها بأن موقفها يسعى للأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابع أن المملكة أوضحت للدول الشقيقة أن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يصعد وينشر الفوضى .

كما أوضح قائلا: "السعودية لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني فاليمن شأن اليمنيين".

وتساءل الجبير بأنه إذا كان النظام الإيراني يريد السلام في اليمن فلماذا لم يقدم له عبر تاريخه مساعدات تنموية؟.

إلى ذلك أعاد الجبير التذكير بموقف السعودية الرافض لدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدا على أن آخر ما يريده النظام المارق في إيران هو التهدئة والسلام في اليمن.

وكان متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي، زعم إن رئيس بلاده حسن روحاني، تلقى رسالة من الرياض، سلّمها له رئيس إحدى الدول (لم يسمه)، مرحبا بحوار مع السعودية حال غيرت الرياض سلوكها في المنطقة، وأوقفت الحرب في اليمن.

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فيما قال رئيس البرلمان الإيراني انهم يرحبون بما نقل عن محمد بن سلمان بأنه يريد حل الخلافات عبر الحوار مع طهران.

واضاف : بإمكان أي حوار سعودي إيراني حل الكثير من مشاكل المنطقة الأمنية والسياسية

وعن الحوثيين قال رئيس البرلمان الإيراني: نوصي الحوثيين بقبول أي وقف لإطلاق النار ونقول للسعودية إن ذلك في مصلحتها.