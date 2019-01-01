وفاة فنان تشكيلي بعد ساعات من الإفراج عنه من سجون ميليشيات الانتقالي في عدن

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-خاص

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توفي الفنان التشكيلي محمد قايد صالح شاطر 34 عام من ابناء مديرية الحدا محافظة ذمار بعد الإفراج عنه بساعات من سجون ميليشيات الإنتقالي بعدن، بسبب التعذيب الوحشي الذي تعرض له داخل السجن منذ اعتقاله في يونيو الماضي.

واكد نوح محمد قايد شاطر شقيق الضحية محمد قايد صالح شاطر بأن شقيقة اعتقل قبل نحو ثلاثة اشهر من أحد النقاط الأمنية على مدخل مدينة عدن، من قبل ميليشيات عناصر الانتقالي المدعومة أماراتيا، وتم نقله الى سجن سري داخل مدينة عدن.

واضاف ظل شقيقي محتجزا في سجون الإمارات بعدن ثلاثة اشهر تحت الإخفاء القسري، تعرض خلالها للتعذيب الوحشي منها طلقات ناريه في بطنة وقلع جميع أضافر اطرافة، بالإضافة الى تعذيبه بالكهرباء في سرته حتى انفجرت، كذلك تعرض لفشل كلوي حاد نتيجة التعذيب المبرح الذي تعرض له.

واشار الى ان شقيقة توفي في مستشفى ذمار العام امس الاحد، فور وصوله الى مدينة ذمار بساعات، نتيجة توقف عمل الكلى بسبب ما تعرض له من تعذيب وحشي داخل سجون الإمارات بعدن.

وفي ذات السياق حمل اهالي وأسرة الضحية دولة الامارات وميليشياتها في عدن كامل المسؤولية القانونية والإجتماعية إزاء إرتكاب هذه الجريمة النكرى، الذي لن تسقط بالتقادم.