مستقبل اقتصاد مأرب في جلسة نقاش للإعلام الاقتصادي والغرفة التجارية

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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طالب المشاركون في الحلقة النقاشية حول "الواقع الاقتصادي لمحافظة مارب.. التحديات والفرص والرؤى" التي نظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي وغرفة تجارة وصناعة مارب بالتعاون مع فريق الإصلاحات الاقتصادية بتشكيل مجلس اقتصادي للشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص بالمحافظة.

وفي افتتاح الورشة التي شارك فيها مدراء عموم المكاتب التنفيذية الاقتصادية والأكاديميين والمختصين والباحثين بالمجال الاقتصادي والقطاع الخاص وكبار التجار والمستثمرين وسيدات الاعمال، أكد وكيل محافظة مارب الدكتور عبدربه مفتاح على اهمية انعقاد الورشة لمناقشة الواقع الاقتصادي للمحافظة سيما في الوقت الراهن والظروف الراهنة التي يعيشها الوطن وفي ظل الاستقرار الأمني الذي تعيشه المحافظة والذي أسهم في جعلها الحاضنة الأبرز لجميع أبناء اليمن الذين نزحوا إليها من مختلف المناطق اليمنية ومنهم رؤوس الأموال التي انتقلت إلى المحافظة بسبب الحرب، مشيرا إلى أن مشاركة الجميع في الاسهام بالرؤى المستقبلية لاقتصاد مارب تساعد السلطة المحلية في وضع الحلول المناسبة وفي الوقت المناسب، لافتا إلى أن المقومات الاقتصادية متوفرة في مارب ولكن كيف ينبغي ان نحافظ على توازن الوضع الاقتصادي واستغلال الامكانيات المتوفرة وتشجيع الاستثمار، خاصة وأن مارب تشهد استقراراً مثالياً في الأوضاع الأمنية.

وشدد وكيل المحافظة على ضرورة الخروج بمخرجات حقيقية تسهم في تحقيق الهدف من الورشة، معبرا عن استعداد السلطة المحلية للتعاون الكامل وتقديم كل اوجه الدعم للمجلس الاقتصادي مؤيداً مقترح تشكيله المقدم من مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، شاكراً المركز على كل ما يقوم به من أنشطة تسهم بشكل مباشر في دعم خطط التنمية في محافظة مارب.

من جهته أكد مدير عام غرفة صناعة وتجارة مارب الاستاذ عبدالحق منيف على أهمية هذه الحلقة النقاشية التي ستسهم في تغطية النقص لمثل هذه الدراسات التي تهتم بالواقع الاقتصادي، مشيرا بانه كثيرا ما يبحث المستثمرين قبل البدء باي مشروع استثماري عن مثل تلك الدراسات التي تعطي رؤية توضيحية عن الواقع الاقتصادي في المنطقة ونوعية المشاريع التي تحتاجها، وطالب منيف الجميع بابداء آرائهم وملاحظاتهم لأثراء هذه الدراسة وجعلها مرجعا للواقع الاقتصادي في مارب.

مؤكدا على اهمية تعزيز الشراكة بما يسهم في خلق تنمية شاملة بين القطاع الخاص والحكومي كون القطاع الخاص يعتبر الشريك الرئيسي والأساسي لإحداث تنمية في المحافظة والوطن بشكل عام، وأعلن منيف عن استعداد الغرفة التجارية للتعاون لتشكيل المجلس الاقتصادي، ليقوم بدوره في توحيد جهود السلطة المحلية والقطاع للخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الاقتصادية.

فيما اشار منسق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في مارب محمد الحريبي أن الهدف من الحلقة النقاشية التعريف بالوضع الاقتصادي في مارب في الوضع الراهن من خلال دراسة اكاديمية شاملة والتعريف بالتحديات والمعوقات ووضع الحلول والمخارج لها من قبل جهات الاختصاص، منوها بان هذه الحلقة النقاشية لمناقشة الوضع الاقتصادي للمحافظة بكافة اشكاله انطلاقا من البيئة الاقتصادية والموارد وتأثيرات الحرب على المقومات الاقتصادية بالإضافة الى بحث الفرص والتحديات من اجل الخروج برؤية مستقبلية واضحة من اجل النهوض بالوضع الاقتصادي بالمحافظة.

وعبر الحريبي عن شكره وتقديره للسلطة المحلية لتفاعلها ومشاركتها هذه الحلقة، والشكر لقيادة غرفة وتجارة وصناعة مارب وكل المشاركين لتفاعلهم في المشاركة الفاعلة وطرح العديد من التوصيات التي تهدف إلى وضع الرؤى الاقتصادية لمارب المستقبل، آملا البدء الفوري في تشكيل مجلس اقتصادي للمحافظة يسهم في معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في مارب.

واستعرضت الحلقة النقاشية الدراسة التحليلية التي أعدها الأكاديمي والباحث الاقتصادي في مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي د. أمين الحميدي للإجابة عن التساؤلات الرئيسية في البحث حول واقع القطاعات الاقتصادية لمحافظة مارب؟ وماهي الرؤية المستقبلية الاقتصادية للمحافظة؟

وتناولت الدراسة الوضع الراهن لاقتصاد مارب من خلال استعراض جملة من المؤشرات العامة وأبرزها مؤشرات الانفاق والدخل والتنمية الصحية والتعليمية والبنية التحتية، كما تم استعراض الواقع الراهن للقطاعات الاقتصادية الرئيسية المتمثلة في القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع النفط والمعادن والسياحة ومناقشة تحليل البيئة الاقتصادية لتلك القطاعات.

واختتمت الحلقة النقاشية باستعراض أبرز الفرص والتحديات التي تواجه المحافظة اقتصاديا من خلال التحليل الاقتصادي للقطاعات وتحديد أبرز الأولويات للتدخلات الاقتصادية من قبل السلطة المحلية والقطاع الخاص بمحافظة مارب، كما تخللها العديد من الملاحظات والنقاشات من قبل المشاركين على الدراسة المقدمة واغنائها بالملاحظات والمقترحات والتوصيات الهادفة في جميع القطاعات الاقتصادية معبرين عن شكرهم لهذه الحلقة والجهد الذي بذل في اعداد هذه الدراسة متمنين استمرارية مثل هذه الحلقات النقاشية لما يسهم في إيجاد الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص ورجال المال والاعمال.

يذكر أن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد اعلام مهني ومحترف وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا وتعزيز دورهم في بناء السلام.