آخر الاخبار

مستقبل اقتصاد مأرب في جلسة نقاش للإعلام الاقتصادي والغرفة التجارية تعرف على خطوات عزل ترامب الحوار الخديعة.. تحشيد إماراتي مستمر لإسقاط الشرعية وكالة عالمية تكشف عن منافذ تهريب اسلحة إيرانية للحوثيين عن طريق دولة خليحية حوار سعودي ايراني حول اليمن و6 مطالب سعودية .. الجبير يكشف الحقيقة أردوغان يبشر شعبه بانضمام وشيك إلى العشر الاقتصاديات الأقوى في العالم مخابرات زعيم عربي تقتحم ملهى ليلي ديانا حداد: هذه قصة دخولي في الإسلام .. فيديو دولة عربية تسمح بإقامة مباريات كرة قدم نسائية .. فيديو النفيسي يتنبأ بتهاوي طغاة عرب.. ويذكّر بـمثل قراني صارخ

سبأفون .. أصالة وتواصل

تعرف على خطوات عزل ترامب

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- الشرق الأوسط
عدد القراءات 227

 

أعلنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الثلاثاء الماضي فتح تحقيق رسمي حول سعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحصول على مساعدة دولة أجنبية في جمع معلومات لتقويض ترشح خصمه السياسي الديموقراطي جو بايدن مقابل مساعدات.

 

وكان هذا الإعلان على إثر خروج من عميل سري في الاستخبارات الأميركية بشأن محادثة هاتفية بين ترمب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في 25 يوليو (تموز) قال العميل إن فيها خرقاً للقانون دون الكشف عن محتواها.

 

رغم بساطة خطوات اتهام وعزل الرؤساء المنتخبين ديموقراطياً في الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن مجلس النواب الأميركي لم يستطيع عزل رئيس أميركي من قبل، رغم وجود ثلاث محاولات سابقة لمجلس النواب لعزل رؤساء، كما يوضّح هذا الإنفوجرافيك:

إقراء أيضاً
النفيسي يتنبأ بتهاوي طغاة عرب.. ويذكّر بـمثل قراني صارخ
الحكم بسجن شقيق الرئيس الإيراني 5 أعوام.. والسبب هذه الفضيحة
الحرس الملكي السعودي يعين خليفة للفغم.. من هو؟
ثاني دولة عربية تقر منع عرض قناة الجزيرة في فنادقها
الملك سلمان يصدر أمرا عاجلا بإنشاء مركز الحلال
الملك سلمان وولي عهده يصدران قرارات ملكية جديدة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس