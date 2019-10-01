أردوغان يبشر شعبه بانضمام وشيك إلى العشر الاقتصاديات الأقوى في العالم

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أكد الرئيس التركي؛ "رجب طيب أردوغان" اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستواصل العمل الدؤوب، حتى الدخول بين أقوى عشر دول اقتصاديا في العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح "أردوغان" أن تركيا أغلقت باب الاقتراض من صندوق النقد الدولي في مايو/ أيار عام 2013، بشكل نهائي، وأنه من غير الممكن فتح هذا الباب مجددا.

وأعرب عن توقعاته حول تراجع نسبة التضخم في البلاد، إلى أقل من 10% في وقت قريب.

وتابع قائلا: "نشهد موسمًا سياحيًا مباركًا ومربحًا، ومن المحتمل أن نحطم العام الحالي رقمًا قياسيًا بعدد السياح".

وأردف: "حققنا زيادة في عائدات السياحة العام الماضي 12%، وهذا العام ستزيد بنسبة 10%، حيث ننتظر أن يصل عدد السياح إلى 50 مليونا"