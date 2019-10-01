شاهد.. طقوس وثنية بشوارع الإمارات .. فيديو

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وسادت حالة من الغضب بين النشطاء بسبب انتشار مقطع فيديو يظهر إقامة احتفالات لبوذيين في شوارع الإمارات.

ويظهر مقطع الفيديو أعدادا غفيرة من ديانات شرقية يجتمعون ليلا ويؤدون طقوسا خاصة بمعتقداتهم ليلا، وسط حالة من الفرح والابتهاج.

رواد موقع تويتر أبدوا غضبهم نتيجة انتشار مقطع الفيديو، حيث كتب أحد المغردين : " العبادة لها مكانها المخصص .. لا يمنع أحد من ممارستها ،لكن لا تستطيع أن ترفع الآذان في الغرب احتراما لثقافة وهوية البلد والأصل أن تُحترم أيضا ثقافة وهوية بلدنا".

وعلق آخر : " وهم في ديارهم يقتلون ويحرقون ويعذبون المسلمين .. هذا وذل وليس تسامح".

وكتب أحد النشطاء : " حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله، مستعمرين البلاد بحجة التجارة والحين صارت لهم مزبن عقبما حطوا صنمهم".

يذكر أن الحكومة الإماراتية كانت قد نصبت في أبريل الماضي تمثالا ثلاثي الأبعاد، يصل ارتفاعه إلى عشرة أمتار.

وبررت إقامة التمثال بأنه يأتي باعتباره جزءاً من منحوتات متحف "اللوفر"، حيث صب في طريق الشيخ زايد (أبوظبي- دبي)، للفت الانتباه إلى قرب ظهوره بمتحف اللوفر في أبوظبي.

وعلق ضاحي خلفان نائب شرطة دبي حينها : " ما يوجد اليوم من معرض لتماثيل عالمية معروضة بصفة مؤقتة على شارع الشيخ زايد لا يعني أكثر معرض لشخصيات تعتبر هامة في ثقافات شعوبها.. التعرف على ثقافات الشعوب في مجتمع كمجتمع الإمارات المتحضر والمتمسك بتقاليده العربية والإسلامية لن تغير فيه المعارض شيئاً، بل ستزيده حباً للآخرين".