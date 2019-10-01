مخابرات زعيم عربي تقتحم ملهى ليلي ديانا حداد: هذه قصة دخولي في الإسلام .. فيديو دولة عربية تسمح بإقامة مباريات كرة قدم نسائية .. فيديو النفيسي يتنبأ بتهاوي طغاة عرب.. ويذكّر بـمثل قراني صارخ في يومها العالمي... 10 حقائق مروعة عن القهوة سلاح «غير مرئي» يصيب الجيوش بـ«شلل تام»..تعرّف علية الحكم بسجن شقيق الرئيس الإيراني 5 أعوام.. والسبب هذه الفضيحة «المشاط»يتباهى بالإرهاب:«هجمات إرهابية جديدة ضد المملكة لا تقل عن ضربات أرامكو حجما وتأثيرا» تعرف على قائمة الهواتف التي لن يعمل عليها واتسآب في 2020 عقب تحركات وصفت بـ«المريبة»..محافظ سقطرى «رمزي محروس»يعود إلى الأرخبيل وسط استقبال شعبي حاشد
اندلعت عدة اشتباكات في مدينة اللاذقية بين مجموعات حماية تابعة لاعتماد أحمد الأسد ابنة عم بشار الأسد، ودوريات مشتركة من أجهزة مخابرات مختلفة.
وبحسب ما ذكره موقع جرف نيوز عن مصادر محلية فإن اشتباكات متقطعة جرت يوم السبت الماضي بين مجموعات حماية اعتماد الأسد وأجهزة المخابرات في إطار حملة أمنية لمكافحة المخدرات والقمار.
وأضافت المصادر أن حراس ومرافقي اعتماد، تصدوا لمحاولة الدوريات اقتحام مجمع ترفيهي تملكه الأسد قرب دوار حي الزراعة.
و يضم المجمع مقهىً وصالة لعب قمار ومكتب مراهنات، بالتزامن مع محاولة أخرى لتفتيش منزلها في مشروع الأوقاف بنفس الحي.
كما أشارت إلى أن قوة أمنية أخرى تمكنت خلال الحملة التي نفذت في أماكن مختلفة من اللاذقية، من اقتحام "مقهى نرد" على أوتوستراد الثورة، التي تجرى فيها ألعاب قمار.
وأكدت أن القوة استولت على أكثر من 150 ألف دولار من طاولة لعب خاصة في المقهى التي يديرها علي نجل اعتماد الأسد والذي تمكن بدوره من الفرار إلى القرداحة، بعد تبادل قصير لإطلاق النار مع الدورية.
يكر أن اعتماد الأسد ونجليها علي وسارة من زوجها العميد هيثم عمار، يديروا أعمالا مختلفة في الترفيه والعقارات وتجارة السيارات، وتعتبر من أقوى النساء في عائلة الأسد.