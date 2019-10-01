ديانا حداد: هذه قصة دخولي في الإسلام .. فيديو

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس-مارب

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نوهت حداد إلى أنها متصالحة مع نفسها وتشعر براحة بعد دخولها الإسلام مع احترامها لبقية الأديان- إم بي سي

تحدثت المطربة اللبنانية، ديانا حداد، الأحد، عن قصة اعتناقها الدين الإسلامي قبل سنوات.

وقالت حداد (42 عاما)، إن قضيتين كانتا السبب وراء اعتناقها الإسلام، هما زواجها من رجل مسلم، ووفاة والدتها المسلمة.

وأوضحت أن والدتها التي توفيت في العام 1999، تركت أثرا كبيرا بداخلها، وتصادفت وفاتها قبل حلول شهر رمضان المبارك بأسبوعين، وهو ما شجعها على الصيام، والصلاة، قبل اعتناق الإسلام بشكل رسمي.

حديث حداد، جاء في حلقة جديدة من البرنامج الرمضاني "مجموعة إنسان"، الذي يقدمه الإعلامي السعودي علي العلياني، على شاشة "إم بي سي".

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ونوهت حداد إلى أنها متصالحة مع نفسها، وتشعر براحة بعد دخولها الإسلام، مع احترامها لبقية الأديان.

وكانت ديانا حداد متزوجة من رجل الأعمال والمخرج الإماراتي سهيل العبدول، واستمر زواجهما 14 عاما، إذ وقع الطلاق الرسمي في العام 2009.

يشار إلى أن ديانا حداد زارت مكة المكرمة في وقت سابق، وأدت فريضة العمرة، ونشرت صورا لها مرتدية الحجاب الشرعي للمسلمات.