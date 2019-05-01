النفيسي يتنبأ بتهاوي طغاة عرب.. ويذكّر بـمثل قراني صارخ

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-مارب

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تنبأ المفكر وأستاذ العلوم السياسية الكويتي، عبد الله النفيسي، بتهاوي "طغاة عرب"، كما وصفهم دون تسميتهم، مذكّرا بمآل فرعون، بعد تفاخره بملك مصر.

وفي سلسلة تغريدات عبر تويتر، قال النفيسي إن "الطاغية عبر التاريخ يمر بمراحل عدة، أولها مرحلة الانتفاش، أسميها أنا مرحلة الـpopcorn (فشار)".

وتابع: "لكن مرحلة الـpopcorn سرعان ما تنتهي وتكشفها الهزيمة على كل صعيد: سياسي، واقتصادي، واجتماعي، وتبدأ مرحلة الغرق".

وقال: "الذي يتأمل سيناريو فرعون في القرآن، لا بل سكريبت script فرعون بألفاظه وصوره، ويتم تنزيله على طغاة العرب، لا يحتاج كثير ذكاء لوحدة المصير والمآل".