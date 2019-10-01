في يومها العالمي... 10 حقائق مروعة عن القهوة

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تعتبر القهوة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، وتحتفل العديد من الدول اليوم بيومها العالمي، حيث يعد مناسبة للاحتفال بهذا المشروب الذي يطلق عليه أيضا "محبوب الملايين".
بمناسبة هذا اليوم، اخترنا لكم أروع الحقائق عن هذا المشروب، الذي اكتسب شهرة عالمية، ولكن قل من يعرف ما يتميز به.
القهوة
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في اليوم العالمي للقهوة... راعي غنم أول من اكتشفها وكان يطلق عليها "اختراع الشيطان"