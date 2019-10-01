دولة عربية تسمح بإقامة مباريات كرة قدم نسائية .. فيديو النفيسي يتنبأ بتهاوي طغاة عرب.. ويذكّر بـمثل قراني صارخ في يومها العالمي... 10 حقائق مروعة عن القهوة سلاح «غير مرئي» يصيب الجيوش بـ«شلل تام»..تعرّف علية الحكم بسجن شقيق الرئيس الإيراني 5 أعوام.. والسبب هذه الفضيحة «المشاط»يتباهى بالإرهاب:«هجمات إرهابية جديدة ضد المملكة لا تقل عن ضربات أرامكو حجما وتأثيرا» تعرف على قائمة الهواتف التي لن يعمل عليها واتسآب في 2020 عقب تحركات وصفت بـ«المريبة»..محافظ سقطرى «رمزي محروس»يعود إلى الأرخبيل وسط استقبال شعبي حاشد مشترك «المهرة» يدعو الى تفعيل هيئاته المحلية والنأي بالمحافظة عن الصراعات اغتصاب ناشطات المؤتمر وممارسة العنف الجنسي في السجون.. تفاصيل تقرير الخبراء الذي اغضب الحوثيين وتسبب في طرد مسؤول أممي من صنعاء
أصدر القضاء الإيراني، الثلاثاء، حكماً بالسجن 5 سنوات بحق حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء فارس أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي، أن محكمة الاستئناف أصدرت حكماً نهائياً بسجن حسين فريدون 5 أعوام، مخففاً من 7 أعوام.
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية بأن المحكمة كانت قد أدانت فريدون بتهمة استلام رشوة.
وكان حسين فريدون، وهو شقيق ومستشار روحاني الخاص، أوقف في يوليو 2017؛ بعد أن ذكر اسمه في قضايا فساد عدة، وأشار القضاء آنذاك إلى أنه متهم بارتكاب "جرائم مالية".
يذكر أن الشقيقين لا يتشاركان اسم العائلة ذاته، منذ أن غير الرئيس روحاني اسم عائلته عندما كان شاباً.