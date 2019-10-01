الحكم بسجن شقيق الرئيس الإيراني 5 أعوام.. والسبب هذه الفضيحة

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أصدر القضاء الإيراني، الثلاثاء، حكماً بالسجن 5 سنوات بحق حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء فارس أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي، أن محكمة الاستئناف أصدرت حكماً نهائياً بسجن حسين فريدون 5 أعوام، مخففاً من 7 أعوام.

وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية بأن المحكمة كانت قد أدانت فريدون بتهمة استلام رشوة.

وكان حسين فريدون، وهو شقيق ومستشار روحاني الخاص، أوقف في يوليو 2017؛ بعد أن ذكر اسمه في قضايا فساد عدة، وأشار القضاء آنذاك إلى أنه متهم بارتكاب "جرائم مالية".

يذكر أن الشقيقين لا يتشاركان اسم العائلة ذاته، منذ أن غير الرئيس روحاني اسم عائلته عندما كان شاباً.