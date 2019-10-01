«المشاط»يتباهى بالإرهاب:«هجمات إرهابية جديدة ضد المملكة لا تقل عن ضربات أرامكو حجما وتأثيرا»

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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توّعد رئيس مايسمى بـ«المجلس السياسي الأعلى»التابع للمليشيات الحوثية المدعو مهدي المشاط بتنفيذ هجمات إرهابية جديدة ضد المملكة العربية السعودية.

وقال خلال لقاءه اليوم الثلاثاء في صنعاء المبعوث الأممي الى اليمن ”مارتن غريفيث“ بأن مليشياته قادرة على تنفيذ هجمات إرهابية جديدة ضد المملكة العربية السعودية “لا تقل عن ضربات أرامكو حجما وتأثيرا"في حال لم يتم ايقاف ما أسماه العدوان على اليمن.

واتهم المشاط بحسب وكالة - سبأ النسخة الحوثية دول التحالف العربي الداعمة للشرعية بالوقوف وراء احتجاز السفن الغذائية والنفطية وإعاقة جهود السلام في اليمن.

وأوضح المشاط بأن مليشياته توقفت عن تنفيذ المزيد من الهجمات الإرهابية على السعودية خلال الأيام القليلة الماضية بهدف ما وصفه الحرص على السلام.

وكان غريفيث قد وصل إلى العاصمة صنعاء في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق باسم المليشيا الحوثية، محمد عبد السلام، إن غريفيث ناقش مع الحوثي أفق التسوية السياسية الشاملة المحتملة وسبل المعالجات الإنسانية والاقتصادية.

وقال مصدر في مكتب المبعوث الأممي بالأردن لوكالة "الأناضول" التركية إن "غريفيث وصل مع مساعده معين شريم، صنعاء، قادما من العاصمة الأردنية عمان، التي يوجد فيها مكتبه الدائم".

وأكد المصدر، الذي فضب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن "المبعوث سيبحث مع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وقيادات أخرى، ملفات أبرزها التهدئة الجزئية في بعض الجبهات الحدودية".

وتابع أن "غريفيث سيناقش سبل الدفع قدما من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن".