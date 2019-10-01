تعرف على قائمة الهواتف التي لن يعمل عليها واتسآب في 2020

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كشفت تقارير عن قائمة الهواتف الذكية التي سيتوقف تطبيق المراسلة الأشهر "واتسآب" عن دعم نظام تشغيلها، بداية من العام المقبل 2020.
وأوضح "واتسآب" أن جميع هواتف "أندرويد" التي تعمل بواسطة نظام التشغيل "Android 2.3.7" وأجهزة "آيفون" العاملة بنظام التشغيل "iOS 7" لن تدعم التطبيق بحلول 1 فبراير/شباط 2020"، كما أن التطبيق لن يكون متاحا في متجر "مايكروسوفت"، ولن يتمكن المستخدمون من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.
ولن يعمل "واتسآب" على الهواتف التالية في 2020:
"IOS 7" نظام تشغيل
Iphone 4Iphone 5s
Iphone 5c
نظام تشغيل "أندرويد 2.3.7"
Sony Xperia p
Sony Xperia u
HTC Sensation XE
Sony Ericsson Xperia S
Samsung Galaxy Note
Acer Liquid Z110
Acer Liquid Z Duo Z110
Lenovo K800
Sony Xperia U ST25a
Samsung Galaxy S Lightray
Sony Xperia ion LTE
Huawei Activa 4G M920
Vodafone Smart II V860
Samsung Galaxy S2 LTE
Motorola XT532
HTC Velocity 4G
LG Optimus 3D Max P725
وقال "واتسآب" رسميا عبر صفحته الخاصة بالرد على الأسئلة الشائعة: "إن جميع هواتف "أندرويد" التي تعمل بواسطة نظام التشغيل (Android 2.3.7) وأجهزة "آيفون" العاملة بواسطة نظام التشغيل (iOS 7) لن تدعم "وآتساب"، مع بداية شهر فبراير/شباط 2020"، بحسب موقع "بزنس توداي".
ويلجأ تطبيق التراسل الفوري الأشهر إلى إضافة ميزات جديدة بانتظام، وتتطلب بعض هذه الميزات هواتف قوية وإصدارات أندرويد و"آي أو إس" أحدث لكي تعمل بشكل صحيح.
وأوضح "واتسآب"، أن بعض الهواتف لن تكون قادرة على دعم الميزات التي تعتزم طرحها في المستقبل، وهو السبب الذي جعلها تنهي دعمها لهذه الأجهزة.
وأضاف: "لم نعد نعمل بنشاط على تطوير نسخ لأنظمة التشغيل هذه، وقد تتوقف بعض الميزات عن العمل في أي وقت، وإذا كنت تستخدم حاليا نظام تشغيل أقدم، فننصحك بالترقية إلى إصدار أحدث".