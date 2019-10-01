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عقب تحركات وصفت بـ«المريبة»..محافظ سقطرى «رمزي محروس»يعود إلى الأرخبيل وسط استقبال شعبي حاشد

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- سقطرى
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عاد محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس، اليوم الثلاثاء، إلى المحافظة بعد رحلة علاجية خارج البلاد استغرقت عدة أشهر.

 

واحتشد المئات من سكان الأرخبيل في طوابير طويلة أمام مطار سقطرى، لاستقبال المحافظ "محروس" على إيقاع الأغاني وقاموا بتنفيذ رقصات شعبية.

 

ورفع المواطنون الأعلام وصور الرئيس هادي، وذلك تأكيداً على دعمهم للحكومة الشرعية.

 

وكانت محافظ أرخبيل سقطرى، شهدت خلال فترة غياب المحافظ تحركات وصفت بـ"المريبة" لدولة الإمارات والميليشيات المحلية التابعة لها، في محاولة لإخضاع مؤسسات الدولة لسيطرة ما يسمى بالانتقالي الانفصالي المناهض للحكومة الشرعية.

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