عقب تحركات وصفت بـ«المريبة»..محافظ سقطرى «رمزي محروس»يعود إلى الأرخبيل وسط استقبال شعبي حاشد مشترك «المهرة» يدعو الى تفعيل هيئاته المحلية والنأي بالمحافظة عن الصراعات اغتصاب ناشطات المؤتمر وممارسة العنف الجنسي في السجون.. تفاصيل تقرير الخبراء الذي اغضب الحوثيين وتسبب في طرد مسؤول أممي من صنعاء تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الساعات القادمة في أغلب المحافظات اليمنية الحكومة الشرعية تعلق على طرد الحوثيين لمسؤول أممي من صنعاء فنانة لبنانية شهيرة جدا والدها مسيحي وتحولت إلى الإسلام.. أهم اسباب تساقط الشعر لدى النساء 2500 شاب كويتي يرفضون الزواج من كويتيات خلال العام الماضي الحرس الملكي السعودي يعين خليفة للفغم.. من هو؟ ثاني دولة عربية تقر منع عرض قناة الجزيرة في فنادقها
عاد محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس، اليوم الثلاثاء، إلى المحافظة بعد رحلة علاجية خارج البلاد استغرقت عدة أشهر.
واحتشد المئات من سكان الأرخبيل في طوابير طويلة أمام مطار سقطرى، لاستقبال المحافظ "محروس" على إيقاع الأغاني وقاموا بتنفيذ رقصات شعبية.
ورفع المواطنون الأعلام وصور الرئيس هادي، وذلك تأكيداً على دعمهم للحكومة الشرعية.
وكانت محافظ أرخبيل سقطرى، شهدت خلال فترة غياب المحافظ تحركات وصفت بـ"المريبة" لدولة الإمارات والميليشيات المحلية التابعة لها، في محاولة لإخضاع مؤسسات الدولة لسيطرة ما يسمى بالانتقالي الانفصالي المناهض للحكومة الشرعية.