مشترك «المهرة» يدعو الى تفعيل هيئاته المحلية والنأي بالمحافظة عن الصراعات

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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عقدت قيادة اللقاء المشترك بمحافظة المهرة، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة سكرتير أول الحزب الاشتراكي اليمني، محمد إبراهيم سيدون.

واستعرض الاجتماع في بدايته جدول أعماله وأهم القضايا على الساحة المحلية بمحافظة المهرة، والساحة اليمنية بشكل عام.

وناقش اللقاء الوضع العام بمحافظة المهرة، مؤكداً على أهمية تفعيل دور الهيئات والسلطات المحلية لتحسين الوضع الخدماتي والأمني بالمحافظة والحفاظ على المهرة بعيداً عن الصراعات.

وأكد على ما تم الاتفاق عليه بين المكونات السياسية والمجتمعية في اللقاء الذي عقد بمقر المجلس العام الشهر الماضي والذي شدد على النأي بالمحافظة عن الصراعات.

وأقر الاجتماع المضي في تنفيذ ما تبقي من خطة العام الحالي التي تشمل تنظيم فعاليات احتفاء بأعياد الثورة اليمنية، والبدء في إعداد خطة العام القادم 2020م.

واتفق الاجتماع على تدوير القيادة للقاء المشترك بالمحافظة، وإسناد القيادة للفترة القادمة بحسب النظام الداخلي، إلى الحزب الناصري.