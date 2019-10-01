عقب تحركات وصفت بـ«المريبة»..محافظ سقطرى «رمزي محروس»يعود إلى الأرخبيل وسط استقبال شعبي حاشد مشترك «المهرة» يدعو الى تفعيل هيئاته المحلية والنأي بالمحافظة عن الصراعات اغتصاب ناشطات المؤتمر وممارسة العنف الجنسي في السجون.. تفاصيل تقرير الخبراء الذي اغضب الحوثيين وتسبب في طرد مسؤول أممي من صنعاء تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الساعات القادمة في أغلب المحافظات اليمنية الحكومة الشرعية تعلق على طرد الحوثيين لمسؤول أممي من صنعاء فنانة لبنانية شهيرة جدا والدها مسيحي وتحولت إلى الإسلام.. أهم اسباب تساقط الشعر لدى النساء 2500 شاب كويتي يرفضون الزواج من كويتيات خلال العام الماضي الحرس الملكي السعودي يعين خليفة للفغم.. من هو؟ ثاني دولة عربية تقر منع عرض قناة الجزيرة في فنادقها
عقدت قيادة اللقاء المشترك بمحافظة المهرة، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة سكرتير أول الحزب الاشتراكي اليمني، محمد إبراهيم سيدون.
واستعرض الاجتماع في بدايته جدول أعماله وأهم القضايا على الساحة المحلية بمحافظة المهرة، والساحة اليمنية بشكل عام.
وناقش اللقاء الوضع العام بمحافظة المهرة، مؤكداً على أهمية تفعيل دور الهيئات والسلطات المحلية لتحسين الوضع الخدماتي والأمني بالمحافظة والحفاظ على المهرة بعيداً عن الصراعات.
وأكد على ما تم الاتفاق عليه بين المكونات السياسية والمجتمعية في اللقاء الذي عقد بمقر المجلس العام الشهر الماضي والذي شدد على النأي بالمحافظة عن الصراعات.
وأقر الاجتماع المضي في تنفيذ ما تبقي من خطة العام الحالي التي تشمل تنظيم فعاليات احتفاء بأعياد الثورة اليمنية، والبدء في إعداد خطة العام القادم 2020م.
واتفق الاجتماع على تدوير القيادة للقاء المشترك بالمحافظة، وإسناد القيادة للفترة القادمة بحسب النظام الداخلي، إلى الحزب الناصري.