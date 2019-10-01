تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الساعات القادمة في أغلب المحافظات اليمنية

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 1089

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية في فترتي الظهيرة و المساء على المرتفعات من صعدة شمالا حتى تعز و لحج جنوبا، و ستكون أغزرها على المرتفعات المحاذية لسهل تهامة، و تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (أبين، البيضاء، الضالع، شبوة، مأرب) و غرب محافظتي الجوف و حضرموت.

وقال المركز في نشرته التحذيرية للساعات القادمة، أن أمطار متفاوتة الشدة ستهطل على أجزاء واسعة من السواحل الجنوبية و الغربية و المناطق الداخلية خلال ساعات متأخرة من المساء و الصباح الباكر، مع استمرار نشاط حالة عدم الاستقرار على المرتفعات و أجزاء من السواحل الغربية و الجنوبية.

وأشار المركز الى أن الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار على المناطق الصحراوية مع احتمالية تشكل السحب الركامية متفرقة، و التي يرفقها هطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية.

وحذر المركز الصيادين و مرتادي البحر في السواحل الغربية والجنوبية و الجزر اليمنية في البحر الأحمر من سواء الأحوال الجوية و اضطراب البحر، وكذلك المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بضرورة الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.