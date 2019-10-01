عقب تحركات وصفت بـ«المريبة»..محافظ سقطرى «رمزي محروس»يعود إلى الأرخبيل وسط استقبال شعبي حاشد مشترك «المهرة» يدعو الى تفعيل هيئاته المحلية والنأي بالمحافظة عن الصراعات اغتصاب ناشطات المؤتمر وممارسة العنف الجنسي في السجون.. تفاصيل تقرير الخبراء الذي اغضب الحوثيين وتسبب في طرد مسؤول أممي من صنعاء تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الساعات القادمة في أغلب المحافظات اليمنية الحكومة الشرعية تعلق على طرد الحوثيين لمسؤول أممي من صنعاء فنانة لبنانية شهيرة جدا والدها مسيحي وتحولت إلى الإسلام.. أهم اسباب تساقط الشعر لدى النساء 2500 شاب كويتي يرفضون الزواج من كويتيات خلال العام الماضي الحرس الملكي السعودي يعين خليفة للفغم.. من هو؟ ثاني دولة عربية تقر منع عرض قناة الجزيرة في فنادقها
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية في فترتي الظهيرة و المساء على المرتفعات من صعدة شمالا حتى تعز و لحج جنوبا، و ستكون أغزرها على المرتفعات المحاذية لسهل تهامة، و تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (أبين، البيضاء، الضالع، شبوة، مأرب) و غرب محافظتي الجوف و حضرموت.
وقال المركز في نشرته التحذيرية للساعات القادمة، أن أمطار متفاوتة الشدة ستهطل على أجزاء واسعة من السواحل الجنوبية و الغربية و المناطق الداخلية خلال ساعات متأخرة من المساء و الصباح الباكر، مع استمرار نشاط حالة عدم الاستقرار على المرتفعات و أجزاء من السواحل الغربية و الجنوبية.
وأشار المركز الى أن الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار على المناطق الصحراوية مع احتمالية تشكل السحب الركامية متفرقة، و التي يرفقها هطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية.
وحذر المركز الصيادين و مرتادي البحر في السواحل الغربية والجنوبية و الجزر اليمنية في البحر الأحمر من سواء الأحوال الجوية و اضطراب البحر، وكذلك المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بضرورة الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.