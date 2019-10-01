الحكومة الشرعية تعلق على طرد الحوثيين لمسؤول أممي من صنعاء

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دان وزير الإعلام معمر الإرياني بشدة إقدام مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على طرد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن "العبيد احمد العبيد" المسئول الدولي عن ملف حقوق الإنسان في اليمن، وسحب تصريح سفره وإجبار طائرته على الإقلاع عقب دقائق من هبوطها بمطار صنعاء الدولي.



واعتبر ما قامت به مليشيا الحوثي من اعتداء ضد المسؤول الأممي تأكيداً على مضيها في تحدي المجتمع الدولي واستمرار جرائمها الوحشية بحق المدنيين داخل وخارج مناطق سيطرتها.. مشيراً إلى أن هذا الاعتداء جاء على خلفية تقرير سلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء في معتقلات الحوثي.



وطالب الارياني في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعلان الحقائق للعالم والرأي العام الدولي حول هذا التصرف الأرعن، وعدم التغطية على جرائم المليشيا الحوثية وعدم الرضوخ لممارساتها القمعية التي لم يسلم منها حتى مسئولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الانسان.