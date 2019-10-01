الحكومة الشرعية تعلق على طرد الحوثيين لمسؤول أممي من صنعاء فنانة لبنانية شهيرة جدا والدها مسيحي وتحولت إلى الإسلام.. أهم اسباب تساقط الشعر لدى النساء 2500 شاب كويتي يرفضون الزواج من كويتيات خلال العام الماضي الحرس الملكي السعودي يعين خليفة للفغم.. من هو؟ ثاني دولة عربية تقر منع عرض قناة الجزيرة في فنادقها الغارديان: تنظيم القاعدة حليف استراتيجي لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ الحكومة توفد فريق الى هذه العاصمة للتحقيق مع سفير يمني متورط في قضايا فساد هواوي تبيع مليون هاتف مايت 30 و30 برو في 3 ساعات فقط ما هي المواقع الاجتماعية الأكثر تأثيرا على الصحة العقلية؟
دان وزير الإعلام معمر الإرياني بشدة إقدام مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على طرد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن "العبيد احمد العبيد" المسئول الدولي عن ملف حقوق الإنسان في اليمن، وسحب تصريح سفره وإجبار طائرته على الإقلاع عقب دقائق من هبوطها بمطار صنعاء الدولي.
واعتبر ما قامت به مليشيا الحوثي من اعتداء ضد المسؤول الأممي تأكيداً على مضيها في تحدي المجتمع الدولي واستمرار جرائمها الوحشية بحق المدنيين داخل وخارج مناطق سيطرتها.. مشيراً إلى أن هذا الاعتداء جاء على خلفية تقرير سلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء في معتقلات الحوثي.
وطالب الارياني في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعلان الحقائق للعالم والرأي العام الدولي حول هذا التصرف الأرعن، وعدم التغطية على جرائم المليشيا الحوثية وعدم الرضوخ لممارساتها القمعية التي لم يسلم منها حتى مسئولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الانسان.