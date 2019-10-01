2500 شاب كويتي يرفضون الزواج من كويتيات خلال العام الماضي

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالا

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كشفت إحصائيات وزارة العدل الكويتية، الخاصة بالزواج خلال السنوات الخمس الماضية أن العام الماضي 2018 هو الأعلى في عدد زواج المواطنين الكويتيين بغير كويتيات.

شهد العام الماضي 2500 حالة زواج لكويتيين بأجنبيات (غير كويتيات)، مقابل 2253 حالة في عام 2017، و2316 عام 2016، و2306 عام 2015، و2276 عام 2014، والإجمالي 11651 في 5 سنوات، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وأسست وزارة العدل في عام 2012 لجنة لبحث زواج الكويتيين من غير الكويتيات، معتبرة إياها ظاهرة سلبية، في ظل تجاهل عدد كبير من المواطنين للتقديمات الحكومية للزواج من كويتية.

وأوصت اللجنة بضرورة حصول المواطن الكويتي على رخصة للزواج من أجنبية قبل إتمام الزواج، لكنها تراجعت، لأنه مخالف لمواد حقوق الإنسان والدستور الكويتي.