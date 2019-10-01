آخر الاخبار

الحرس الملكي السعودي يعين خليفة للفغم.. من هو؟ ثاني دولة عربية تقر منع عرض قناة الجزيرة في فنادقها الغارديان: تنظيم القاعدة حليف استراتيجي لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ الحكومة توفد فريق الى هذه العاصمة للتحقيق مع سفير يمني متورط في قضايا فساد هواوي تبيع مليون هاتف مايت 30 و30 برو في 3 ساعات فقط ما هي المواقع الاجتماعية الأكثر تأثيرا على الصحة العقلية؟ كذبة حوثية جديدة ومصادر متعددة تفضحهم وتكشف الحقيقة لوب لوغ: 4 مكاسب لامريكا وإيران من إنهاء الحرب في اليمن ما مكاسب السعودية من التأشيرة السياحية؟ الملك سلمان يصدر أمرا عاجلا بإنشاء مركز الحلال

سبأفون .. أصالة وتواصل

الحرس الملكي السعودي يعين خليفة للفغم.. من هو؟

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -عربي 21
عدد القراءات 33

 

قالت وسائل إعلام سعودية، إن الحرس الملكي، عيّن خليفة للواء عبد العزيز الفغم، الذي قُتل قبل يومين، على يد صديقه، بحسب الرواية الرسمية.

ونشرت مواقع سعودية، صورة من كتاب تعيين خليفة الفغم، وهو العميد سعد بن مسفر العاطفي القحطاني.

وكلف العاطفي القحطاني بقيادة وحدة الحرس الخاص بالملك، والتي كان يشغل منصبها عبد العزيز الفغم لسنوات طويلة، منذ عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وتدرج العميد القحطاني في مرتبات الحرس الملكي، وتمت ترقيته في العام 2015 إلى رتبة عميد، قبل أن يخلف الفغم في قيادة وحدة حراسة الملك سلمان.

 

إقراء أيضاً
ثاني دولة عربية تقر منع عرض قناة الجزيرة في فنادقها
الملك سلمان يصدر أمرا عاجلا بإنشاء مركز الحلال
الملك سلمان وولي عهده يصدران قرارات ملكية جديدة
العراق يكشف عن الجهة التي قامت بالهجمات على الحشد الشعبي
الكشف عن تحرك عربي ضد المسئول عن استهداف السعودية
السجن 5 سنوات لشقيق ومستشار الرئيس الايراني وهذه تهمته
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس