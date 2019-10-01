الحرس الملكي السعودي يعين خليفة للفغم.. من هو؟

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -عربي 21

عدد القراءات 33

قالت وسائل إعلام سعودية، إن الحرس الملكي، عيّن خليفة للواء عبد العزيز الفغم، الذي قُتل قبل يومين، على يد صديقه، بحسب الرواية الرسمية.

ونشرت مواقع سعودية، صورة من كتاب تعيين خليفة الفغم، وهو العميد سعد بن مسفر العاطفي القحطاني.

وكلف العاطفي القحطاني بقيادة وحدة الحرس الخاص بالملك، والتي كان يشغل منصبها عبد العزيز الفغم لسنوات طويلة، منذ عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وتدرج العميد القحطاني في مرتبات الحرس الملكي، وتمت ترقيته في العام 2015 إلى رتبة عميد، قبل أن يخلف الفغم في قيادة وحدة حراسة الملك سلمان.