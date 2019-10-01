الحرس الملكي السعودي يعين خليفة للفغم.. من هو؟ ثاني دولة عربية تقر منع عرض قناة الجزيرة في فنادقها الغارديان: تنظيم القاعدة حليف استراتيجي لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ الحكومة توفد فريق الى هذه العاصمة للتحقيق مع سفير يمني متورط في قضايا فساد هواوي تبيع مليون هاتف مايت 30 و30 برو في 3 ساعات فقط ما هي المواقع الاجتماعية الأكثر تأثيرا على الصحة العقلية؟ كذبة حوثية جديدة ومصادر متعددة تفضحهم وتكشف الحقيقة لوب لوغ: 4 مكاسب لامريكا وإيران من إنهاء الحرب في اليمن ما مكاسب السعودية من التأشيرة السياحية؟ الملك سلمان يصدر أمرا عاجلا بإنشاء مركز الحلال
قالت وسائل إعلام سعودية، إن الحرس الملكي، عيّن خليفة للواء عبد العزيز الفغم، الذي قُتل قبل يومين، على يد صديقه، بحسب الرواية الرسمية.
ونشرت مواقع سعودية، صورة من كتاب تعيين خليفة الفغم، وهو العميد سعد بن مسفر العاطفي القحطاني.
وكلف العاطفي القحطاني بقيادة وحدة الحرس الخاص بالملك، والتي كان يشغل منصبها عبد العزيز الفغم لسنوات طويلة، منذ عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وتدرج العميد القحطاني في مرتبات الحرس الملكي، وتمت ترقيته في العام 2015 إلى رتبة عميد، قبل أن يخلف الفغم في قيادة وحدة حراسة الملك سلمان.