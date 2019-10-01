الحكومة توفد فريق الى هذه العاصمة للتحقيق مع سفير يمني متورط في قضايا فساد

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أوفدت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الثلاثاء 1 اكتوبر/تشرين الأول، لجنة وزارية الى العاصمة المصرية للتحقيق في تجاوزات السفارة اليمنية بالقاهرة في المنح الدراسية.
وقالت مصادر ديبلوماسية أن لجنة التحقيق وصلت العاصمة المصرية القاهرة وتضم كل من نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد الوصابي ومستشار وزير الخارجية السفير مروان عبدالله نعمان وعضو من قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي.
وأكدت المصادر أن اللجنة ستشرع بالتحقيق في تجاوزات السفير مارم خاصة في قضية المنح الدراسية والأداء العام للسفارة في ظل الظروف السيئة التي تعيشها الجالية اليمنية في مصر.
وكانت السفارة اليمنية في القاهرة استبعدت الطالبة فاطمة مساوى حجري إلى جانب أربع طالبات وجميعهن من أوائل الجمهورية وتم استبدالهن بأبناء دبلوماسيين وأقارب للسفير مارم.