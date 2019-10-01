ما مكاسب السعودية من التأشيرة السياحية؟

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك

عدد القراءات 267

عوائد مالية واقتصادية كبيرة تنتظر المملكة العربية السعودية، بعد تدشين الهيئة العامة للسياحة، الجمعة الماضية، التأشيرة السياحية.

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، إنها بدأت استقبال السياح القادمين بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية، حيث يتسنى لمواطني 49 دولة، الحصول عليها من خلال المنصة الإلكترونية

الأحوال المدنية السعودية تجيب عن سؤال: هل يجوز استخراج بطاقة هوية للمرأة "دون حجاب"؟

وتنقسم التأشيرة إلى نوعين، الأول هو الإصدار الفوري والحصول على التأشيرة عند الوصول والدخول مباشرة من منافذ المملكة، وهذه الخدمة متاحة فقط لـ 49 دولة، أما النوع الثاني من التأشيرة، وهي عند التقديم عليها لباقي الدول، وعددها ما يقارب من 145 دولة ورعاياها يقدمون على طلب التأشيرة الإلكتروني، ثم يراجعون الممثلية السعودية في دولهم.

التأشيرة السياحية

وقالت إدارة الجوازات السعودية إنه "بإمكان السائح عند وصوله المملكة عبر المنافذ الرئيسة إصدار التأشيرة السياحية عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب إصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول، وأنه بإمكان السائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة".

وأضافت: "تنتهي صلاحية التأشيرة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، ويجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الدخول إلى أراضي المملكة، وأنه يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يوما خلال السنة الواحدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفادت الجوازات أن منافذ الدخول الرئيسة التي سيمر السياح عبرها: مطار الملك خالد بالرياض، مطار الملك فهد بالدمام، مطار الملك عبدالعزيز بجدة، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، منفذ جسر الملك فهد البري، ومنفذ البطحاء البري".

مقومات اختيار الدول

الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، قال إن "اختيار دول بعينها للسماح لمواطنيها بالحصول على التأشيرة السياحية، تم بناء على عدة مقومات".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك":

إن أهم المقومات التي ساعدت في اختيار تلك الدول، أن 80% من نفقات السفر العالمية تأتي منها، إضافة إلى 75% من الرحلات الترفيهية لجميع دول العالم.

وتابع: "إضافة على تلك الشعوب تتميز بانضباط واحترام القوانين والأنظمة كذلك يمتلكون ثقافة في مفهوم السياحة والترفيه، ولا ننسى أن بلدانهم سبقونا في صناعة السياحة واكتشفوا عددًا كبيرًا من مناطق العالم، وأصبح السبق لهم، ناهيك أن ما يمتلكونه من وثائق السفر أكثر دقة وتحتمل المعلومات الكافية".

وبشأن باقي الدول التي لم يتم إدراجها ضمن المستفيدين من التأشيرة السعودية، مضى قائلًا: "باعتقادي أن هذه مرحلة أولى لتلك الدول، وهناك مراحل قادمة لدول أخرى".

دعم الاقتصاد الوطني

وعن مزايا التأشيرة السياحية، قال:

تساهم في استقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب ورفع إيرادات قطاع السياحة كجزء من خطط تنويع مصادر الدخل.

وأشار إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن برامج رؤية المملكة 2030 والهادفة إلى وضع أسس فاعلة ومرتكزات أساسية لمستقبل السعودية، من خلال استحضار سلسلة من المبادرات التي تستهدف تقليص الاعتماد الرئيس على النفط، عن طريق إيجاد روافد كثيرة لدعم الاقتصاد الوطني، يأتي من ضمنها القطاع السياحي".

وأكد أن "تأشيرات المملكة في الماضي كانت تقتصر على العاملين المقيمين والمسافرين في رحلات عمل بجانب الحجاج والمعتمرين".

وتابع: "تهدف خطط الإصلاح الاقتصادي إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي بالمملكة، من المواطنين والأجانب، إلى 46.6 مليار دولار في عام 2020 بدلًا من 27.9 مليار في 2015".

رؤية اقتصادية

بدوره قال حبيب الله تركستاني، الخبير الاقتصادي السعودي، وأستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي بجامعة الملك عبدالعزيز، إن "بدء العمل بالتأشيرة السياحية بالمملكة العربية السعودية، يحقق العديد من الفوائد المهمة، لتقوية الاقتصاد السعودي ودعمه بشكل أكبر".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك":إن التأشيرة السياحية تحتلف عن المحلية، حيث تضيف لها إمكانية زيادرة مناطق متعددة في المملكة، ومدة كافية تسمح بتجول السائح.

وأشار الخبير الاقتصادي السعودي، إلى أن "القرار يتوافق مع اتجهات المملكة الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل القومي، ودعم القطاع السياحي المحلي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030".

خطوة مثمرة

من جانبه قال تركي حسين فدعق، وعضو اللجنة الوطنية للإحصاء، والخبير المالي السعودي، إن "التأشيرة السياحية لدخول المملكة ستفتح المجال أمام السياح من جميع أنحاء العالم لزيارة السعودية، حيث ستكون البداية لمواطني إحدى وخمسين دولة، ابتداء من نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وسيتم شمول بقية الدول في عام 2020".

وأضاف في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك"، أنه "بالنظر لمكانة المملكة العربية لسعودية إقليميًا وتاريخيًا ودينيًا، فإنه من المتوقع أن يتم استقطاب عدد كبير من السياح العالميين مما سينعكس على القطاعات الداخلية الأخرى، وعلى رأسها الخدمات الفندقية والسياحية والترفيهية".

وأكد فدعق أن "العمل بالتأشيرة السياحية خطوة مثمرة من ثمرات التطوير التي تمر بها المملكة، ضمن رؤية 2030".

وتابع: ستتيح تلك الخطوة للعديد من الزوار الاطلاع على الفرص التجارية، والاقتصادية المتاحة، والتي ستمثل فرصة أيضًا للسياح من رجال الأعمال والمهتمين.

إصلاحات اقتصادية

وتقول الحكومة السعودية إن "الإصلاحات الاقتصادية التي يطبقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تهدف إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة من المواطنين والأجانب إلى 46.6 مليار دولار في العام 2020 من 27.9 مليار دولار في 2015".

وصادق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على منح تأشيرات إلكترونية للزوار الأجانب لحضور المناسبات الرياضية والحفلات الموسيقية.

وكان مهرجان شتاء طنطورة السياحي والثقافي الذي أقيم في محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة غرب السعودية استقبل منذ ديسمبر/كانون الأول 2018 لمدة سبعة أسابيع، أكثر من 37 ألف زائر من 72 دولة حول العالم عبر تأشيرات إلكترونية —تجريبية- للسياح الأجانب لحضور المناسبات الرياضية والحفلات الموسيقية في الوقت الذي تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى تنويع موارد اقتصادها وانفتاح مجتمعها.

ومؤخرًا وافق مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على نظام الإقامة المميزة، في جلسة ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويمنح النظام للمقيم مزايا عدة؛ منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقارات وامتلاك وسائل النقل، نظير دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية، كما تتيح له حرية الخروج من السعودية والعودة إليها ذاتيا، ومزاولة التجارة، على أن تكون الإقامة إما لمدة غير محددة، أو محددة بسنة قابلة للتجديد.

شروط التأشيرة

وتمنح التأشيرة فورا حالة اكتمال الأوراق واستيفاء المتطلبات وهي: تعبئة الطلب الإلكتروني، ووجود جواز سفر ساري المفعول لـ6 أشهر، والحصول على التأمين الطبي المعتمد لدى المملكة، وتسجيل عنوان الإقامة، ودفع رسوم التأشيرة.

وشملت الشروط أيضا، ألا يقل عمر المتقدم لطلب التأشيرة عن 18 عاما، ما لم يكن برفقة والديه، ووجود تذكرة ذهاب وعودة مفعلة، وإثبات حجز الإقامة في المملكة، وتقديم شهادة العمل، وتعريف بالدخل، وكشف حساب بنكي، وتقديم خط سير الرحلة في السعودية.

ويحصل المستوفي لتلك الشروط على كافة مزايا التأشيرة السياحية من حيث مدة صلاحيتها، وهي عام كامل وتكون فترة الإقامة 90 يوما خلال السنة الواحدة والتكلفة واحدة لجميع الجنسيات مع التشديد على الالتزام بلائحة الذوق العام وعدم دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة لغير السياح المسلمين وفي أوقات غير موسم الحج.

وفي احتفالية نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة الرياض، تم الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ المملكة، وشارك في تلك الاحتفالية عدد كبير من صناع السياحة والمستثمرين الدوليين، بحضور رئيس منظمة السياحة العالمية، زوراب بولو كاشيفيلي، ورئيس مجلس السفر والسياحة العالمي غلوريا جيفارا.

روسيا والسعودية

وبالتزامن مع هذه الاحتفالية أعلنت سفارات المملكة العربية السعوية في الدول التي تتضمنها هذه القائمة عن التأشيرة الإلكترونية، ومنها سفارة المملكة في روسيا، حيث عقد السفير فوق العادة رائد خالد كريملي، مؤتمرا في وكالة روسيا سيغودنيا، وأكد أن هذا القرار يفتح أبواب المملكة لكل من يرغب بزيارة، حيث أن السعودية تفتح أيديها للمرة الأولى في التاريخ وترحب بالزوار من مختلف أنحاء العالم.

ونوه الكريملي في بداية الموتمر الصحفي إلى عمق العلاقات الروسية السعودية، وأكد أن الإجراءات في السعودية تجري بكل زخم للتمهيد للزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن السعودية تنظر إلى هذه الزيارة التاريخية على أنها بالغة الأهمية للدور الذي يلعبه الرئيس بوتين على الصعيد العالمي.

ويكمل الكريملي: لقد اختارت السعودية روسيا الاتحادية ضمن قائمة أولية تضم ٤٩ دولة، بإمكان مواطنيها استخراج تأشيرة سياحية بكل يسر وسهولة.

وبين السفير السعودي للصحفيين بأن لتأشيرة سياحية مدتها عام، وتتيح الزيارة للمملكة لعدة مرات، على أن لا تزيد الزيارة الواحدة عن ٩٠ يوما، وأن لا تزيد بالمجال عن ١٨٠ يوما خلال العام، وبأن رسوم التأشيرة والتي تبلغ قيمتها ٤٤٠ ريالا سعوديا، وهو ما يقارب ١١٧ دولارا، تشمل التأمين الطبي، ويتم تسديدها إلكترونيا.

وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أوضح السفير السعودي المعيار الذي تم استخدامه في اختيار الدول ضمن القائمة آلتي ستمنح مواطنيها التأشيرة الألكترونية، ويقول: تم اختيار هذه الدول كمرحلة أولى، واختيرت هذه الدول لسبب استبعاد الدول التي يأتي منها باحثون عن العمل، لأن هذه التأشيرة سياحية وليست فيزا عمل، وستمنح لحاملي جنسية هذه الدول بعض النظر عن أصولهم أو عن الجنسيات التي كانوا يحملونها.

ويتابع الكريملي:هذا لا يعني أن قائمة هذه الدول فقط من يحصل مواطنيها على تأشيرة سياحية، إنما المقصود هنا بأنهم لا يحتاجون إلى مراجعة السفارة وتقديم الجوازات، وهذا المسار الاعتيادي موجود لجميع دول العالم.