الملك سلمان يصدر أمرا عاجلا بإنشاء مركز الحلال

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، قرارا عاجلا بإنشاء ما يسمى بـ"مركز الحلال".

وأمر الملك سلمان خلال اجتماعه في مجلس الوزراء بقصر السلام بجدة، اليوم، هيئة الغذاء والدواء في السعودية باتخاذ ما يلزم لإنشاء "مركز الحلال"، ليكون جهة مستقلة لمنح شهادات (الحلال)، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع الإشراف على الذبح (الحلال) للحوم المصدرة إلى المملكة ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 10 ـ 9 / 40 / د ) وتاريخ 19 / 2 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على إطلاق المنظومة الوطنية للتعامل مع المنتجات (الحلال) ، وذلك على نحو تضمن الآتي:

1 ـ تتولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مهمات القبول والاعتماد للجهات المانحة لشهادات (الحلال)، وللهيئة أن تطلب من الهيئات والمراكز والاتحادات الإسلامية في الدول المصدرة للحوم إلى المملكة ـ الراغبة في منح شهادات (الحلال) في المنظمة الوطنية للتعامل مع المنتجات (الحلال) ـ شهادة تزكية من الجهة التي تحددها الهيئة بحسب ما تراه مناسبا لكل دولة .

2 ـ قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء باتخاذ ما يلزم لإنشاء مركز (الحلال) ليكون جهة مستقلة لمنح شهادات (الحلال).