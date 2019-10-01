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وصول سفينة يمنية كانت مفقودة في عرض البحر إلى سقطرى

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-سبا
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وصلت في وقت متأخر من مساء أمس سفينة مفقودة الى جزيرة سقطرى بعد سحبها من على بعد 70 ميل بحري بواسطة احدى السفن الى الارخبيل.

وكان في استقبال العبري في ساحل قلنسية وكيل أول المحافظة رائد الجريبي ووكيل المحافظة العميد ركن صالح علي ومدير الشرطة العميد علي الرجدهي ومدير مديرية قلنسية محمد سعد طه الذين اطمأنوا على سلامة الركاب.

وكانت السفينة (العبري) المفقودة قد تحركت من محافظة المهرة بتاريخ 25 سبتمبر الى واجهتها سقطرى قبل ان يتعرض محركها لخلل فني.

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