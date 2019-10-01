الملك سلمان وولي عهده يصدران قرارات ملكية جديدة عاجل .. تطور مفاجئ في موقف السودان من حرب اليمن وصول سفينة يمنية كانت مفقودة في عرض البحر إلى سقطرى اغتيال عقيد في الجيش اليمني وهو يصلي ومصادرنا تكشف تفاصيل ماحدث والجهة المتورطة تحت مسمى دائرة سرية .. المشاط يعتمد ميزانية مخيفيه لحوثة صعدة حصريا للاستيطان في العاصمة صنعاء وضواحيها .. مطاردة مرعبة تنتهي بمقتل اسرة يمنية كاملة .. وهذا ما حدث (صورة) العراق يكشف عن الجهة التي قامت بالهجمات على الحشد الشعبي السفينة المفقودة تظهر بعد اختفائها 5 أيام ومسئولون يمنيون في استقبالها .. هذا ما حدث لها المبعوث الاممي يصل صنعاء وهذه اهداف الزيارة ومدتها الكشف عن تحرك عربي ضد المسئول عن استهداف السعودية
وصلت في وقت متأخر من مساء أمس سفينة مفقودة الى جزيرة سقطرى بعد سحبها من على بعد 70 ميل بحري بواسطة احدى السفن الى الارخبيل.
وكان في استقبال العبري في ساحل قلنسية وكيل أول المحافظة رائد الجريبي ووكيل المحافظة العميد ركن صالح علي ومدير الشرطة العميد علي الرجدهي ومدير مديرية قلنسية محمد سعد طه الذين اطمأنوا على سلامة الركاب.
وكانت السفينة (العبري) المفقودة قد تحركت من محافظة المهرة بتاريخ 25 سبتمبر الى واجهتها سقطرى قبل ان يتعرض محركها لخلل فني.