الملك سلمان وولي عهده يصدران قرارات ملكية جديدة عاجل .. تطور مفاجئ في موقف السودان من حرب اليمن وصول سفينة يمنية كانت مفقودة في عرض البحر إلى سقطرى اغتيال عقيد في الجيش اليمني وهو يصلي ومصادرنا تكشف تفاصيل ماحدث والجهة المتورطة تحت مسمى دائرة سرية .. المشاط يعتمد ميزانية مخيفيه لحوثة صعدة حصريا للاستيطان في العاصمة صنعاء وضواحيها .. مطاردة مرعبة تنتهي بمقتل اسرة يمنية كاملة .. وهذا ما حدث (صورة) العراق يكشف عن الجهة التي قامت بالهجمات على الحشد الشعبي السفينة المفقودة تظهر بعد اختفائها 5 أيام ومسئولون يمنيون في استقبالها .. هذا ما حدث لها المبعوث الاممي يصل صنعاء وهذه اهداف الزيارة ومدتها الكشف عن تحرك عربي ضد المسئول عن استهداف السعودية
افادت مصادر قبلية، اليوم الثلاثاء ،باغتيال عقيد في الجيش الوطني بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن).
وقالت المصادر لمأرب برس ان العقيد عبدلله بن صالح الحاج تعرض لطلق ناري غادر وهو يصلي المغرب (امس) داخل المجمع الحكومي بالحزم بالجوف.
وينتمي العقيد عبدالله صالح الحاج لقبيلة الشولان التي ينتمي إليها محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي.
وبحسب المصادر يعتبر الحاج أحد رجال الجيش الوطني واحد دعائم الشرعية الأقوياء في منطقة معيمرة وكان يتواجد على خط التماس بمواجهة المليشيات الحوثية وله سجل في مقارعتها.
واشارت مصادرنا ان أصابع الاتهام تشير إلى ان عملية اغتياله تقف ورائها خلايا حوثية نائمة تسعى لزعزعة الأمن داخل محافظة الجوف.