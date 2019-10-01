تحت مسمى دائرة سرية .. المشاط يعتمد ميزانية مخيفيه لحوثة صعدة حصريا للاستيطان في العاصمة صنعاء وضواحيها ..

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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ارتفعت اسعار العقارات وايجار الشقق السكنية والمحلات التجارية بصنعاء، بشكل جنوني بنسبة تفوق 100% خلال الآونة الاخيرة.

واوضح مصدر محلي بصنعاء، ان ارتفاع اسعار العقارات والشقق السكنية سببه اقبال مليشيا الحوثي بشكل متزايد عليها في خطوة هدفها توطين نفسها في صنعاء، وكذا التهافت على شراء الاراضي واستئجار الشقق السكنية غير مبالية بالمقابل المادي الذي ستدفعه للمؤجر، مما ادى الى وجود ازمة سكنية وارتفاع ايجاراتها فضلا عن التهاب اسعار الاراضي، بشكل مبالغ فيه، ولا يتوافق حتى مع ارتفاع سعر الدولار.

وقال المصدر، لـ(الثورة نت) ان مالكي الاراضي والشقق السكنية بصنعاء، استغلوا الجانب المادي لدى مليشيا الحوثي الذي هو نتيجة لنهب ايرادات الدولة والجبايات والاتاوات التي فرضتها المليشيا منذ انقلابها قبل خمس سنوات، مشيراً الى ان المؤجرين اصابتهم نوبة جشع تجاه المستأجرين لاسيما اتباع المليشيا الوافدين من صعدة وعمران وحجة، ما اثر سلباً على الموظفين المنقطعة رواتبهم لثلاث سنوات والمواطنين البسطاء محدودي الدخل، حيث مارس المؤجرين ضغوطاً عليهم لرفع الايجارات مساواة بما تدفعه عناصر المليشيا او افراغ شققهم وتأجيرها للأخيرين.

وكشف المصدر أن القيادي البارز في مليشيا الحوثي ومدير ما يسمي بمكتب الرئاسة المدعو أحمد حامد والمعروف بأبو محفوظ اعتمد موازنة شهريه تقدر بنحو مليار وثمان مائة مليون ريال لدفع إيجارات اتباع وانصار المليشيات من أبناء محافظة صعدة المنتشرين على امتداد العاصمة صنعاء وضواحيها.

واشار المصدر الى ان المدعو احمد حامد اسس دائرة سرية تتبع مكتب رئاسة الجمهورية الخاضع لسيطرتها، تحت مسمى دائرة تسكين "المجاهدين" يشرف عليها شخصيا بشكل مباشر وتديرها قيادات حوثية تابعة لما يسمى بمكتب "عبدالملك الحوثي" وتتركز مهامها في دفع ايجارات أتباع المليشيات الوافدين من محافظة صعدة الى العاصمة صنعاء وشراء اراضي ومباني وبيوت وفلل للقيادات الحوثية المقربة من زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي.

ولفت المصدر الى ان المليشيا الحوثية قامت بتأسيس دائرة تسكين المجاهدين في 2016، ونقلت اعداد كبيره من مقاتليها ومشرفيها مع أسرهم إلى صنعاء وقامت بتسكينهم ونشرهم في كل مديريات وحارات الامانة بعد ان كان توجدهم محصور في شمال العاصمة تحسباً لأي ثورة قد تقوم ضدهم من قبل المواطنين الامر الذي أدى الى اشتعال أسعار ايجارات الشقق السكنية وارتفاع جنوني في اسعار الاراضي والعقارات في صنعاء وضواحيها.