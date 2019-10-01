مطاردة مرعبة تنتهي بمقتل اسرة يمنية كاملة .. وهذا ما حدث (صورة)

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تسببت مليشيات الحوثي بمقتل أسرة كاملة، في منطقة حزيز بالعاصمة اليمنية صنعاء.
وذكرت مصادر محلية طبقا لوكالة خبر المحلية، أن المليشيات وعلى متن طقم استوقفت امس الاول (الاحد) سيارة وعلى متنها أسرة كاملة وقامت بتفتيشهت في سوق حزيز بالعاصمة صنعاء.
وأوضحت المصادر ان المليشيات طلبت من سائق السيارة عشرين ألف ريال، وبعد استلامهم المبلغ غيّر عناصر المليشيات موقفهم وأصروا على اعتقاله ، دون اسباب، واصطحابه إلى قسم القيضي بصنعاء.
وأكدت المصادر أن عناصر المليشيات قامت بمطاردة السيارة وأثناء المطاردة أطلقت النيران وأصابت إحدى عجلات السيارة متسببة في انحرافها واصطدامها بسيارة (نقل دينه).
وأفادت المصادر أن الحادث الآليم نتج عنه وفاة الأسرة بكاملها، وهم: أحمد سعيد المقشي (35 عاماً)، وزوجته (36 عاما)، ومحمد أحمد سعيد (13 عاما)، وعلي احمد سعيد (9 أعوام)، و لطف احمد سعيد (8 أعوام ).