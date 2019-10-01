السفينة المفقودة تظهر بعد اختفائها 5 أيام ومسئولون يمنيون في استقبالها .. هذا ما حدث لها

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وصلت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين سفينة مفقودة الى جزيرة سقطرى بعد سحبها من على بعد 70 ميل بحري بواسطة احدى السفن الى الارخبيل.
وكان في استقبال السفينة (العبري) في ساحل قلنسية وكيل أول المحافظة رائد الجريبي ووكيل المحافظة العميد ركن صالح علي ومدير الشرطة العميد علي الرجدهي ومدير مديرية قلنسية محمد سعد طه الذين اطمأنوا على سلامة الركاب.
وكانت السفينة (العبري) المفقودة قد تحركت من محافظة المهرة بتاريخ 25 سبتمبر الى واجهتها سقطرى قبل ان يتعرض محركها لخلل فني .
والسبت الماضي أعلنت السلطة المحلية في محافظة سقطرى شرقي اليمن، فقدان عبّارة في عرض البحر وعلى متنها 55 شخصا.
وقالت السلطة المحلية، حسب وكالة "سبأ" الحكومية، إنها تلقت مساء السبت بلاغاً عن فقدان عبّارة (سفينة صغيرة تعبر من شط لآخر حاملة السيارات والمارّة) بعد مغادرتها محافظة المهرة (شرق) باتجاه سقطرى وعلى متنها 55 شخصا، بينهم 8 أسر من الأخيرة.
وقال وكيل أول المحافظة "رائد الجريبي" إنه فور وصولهم البلاغ تم التواصل مع قوات التحالف العربي والسلطة المحلية في محافظة المهرة والجهات المختصة في الموانئ في محافظتي سقطرى والمهرة، لتبادل المعلومات حول العبّارة والبدء في عملية البحث والانقاذ.