المبعوث الاممي يصل صنعاء وهذه اهداف الزيارة ومدتها

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، الثلاثاء، إلى صنعاء، في زيارة تستغرق يومين.

وتأتي تلك الزيارة التي أعلنت عنها البعثة الأممية على حسابها على تويتر، في إطار جولة جديدة لغريفيث في محاولة تنشيط المشاورات السياسية بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية في ظل تعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم نتيجة تعنت الحوثي وعدم التزامه بالهدنة، وإعادة الانتشار من موانئ الحديدة، وفتح ممرات للمساعدات الانسانية.

وبالتزامن مع وصول المبعوث الأممي، كشف مسؤولون أمميون، في وقت سابق الثلاثاء، أن عناصر ميليشيات الحوثي منعوا دخول مسؤول في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى البلاد ..

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