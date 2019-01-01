العراق يكشف عن الجهة التي قامت بالهجمات على الحشد الشعبي السفينة المفقودة تظهر بعد اختفائها 5 أيام ومسئولون يمنيون في استقبالها .. هذا ما حدث لها المبعوث الاممي يصل صنعاء وهذه اهداف الزيارة ومدتها الكشف عن تحرك عربي ضد المسئول عن استهداف السعودية صحفي يمني يخرج من سجون الحوثي بعد 3 سنوات من اختطافه السجن 5 سنوات لشقيق ومستشار الرئيس الايراني وهذه تهمته مواجهة قطرية سعودية نارية الليلة السنيني يعلن التشكيلة قبل النهائية لمنتخب الشباب ويستعد لاستبعاد 5 لاعبين طائرة هبطت في مطار صنعاء فأجبرها الحوثيون على المغادرة فورا .. لماذا ومن كان على متنها؟ نجل جمال خاشقجي يفجر مفاجئة غير متوقعة وهكذا قابلها السعوديون
وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، الثلاثاء، إلى صنعاء، في زيارة تستغرق يومين.
وتأتي تلك الزيارة التي أعلنت عنها البعثة الأممية على حسابها على تويتر، في إطار جولة جديدة لغريفيث في محاولة تنشيط المشاورات السياسية بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية في ظل تعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم نتيجة تعنت الحوثي وعدم التزامه بالهدنة، وإعادة الانتشار من موانئ الحديدة، وفتح ممرات للمساعدات الانسانية.
وبالتزامن مع وصول المبعوث الأممي، كشف مسؤولون أمميون، في وقت سابق الثلاثاء، أن عناصر ميليشيات الحوثي منعوا دخول مسؤول في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى البلاد ..
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