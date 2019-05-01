صحفي يمني يخرج من سجون الحوثي بعد 3 سنوات من اختطافه

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أفرجت مليشيا الحوثي الانقلابية، عن الصحفي نادر الصلاحي بعد اختطافه لأكثر من ثلاث سنوات.

وقال رئيس منظمة صدى الإعلامية يوسف حازب -في منشور على فيسبوك- إن جماعة الحوثي أفرجت اليوم عن الصحفي الصلاحي بعد اختطافه لأكثر من ثلاث سنوات.

وكانت مليشيا الحوثي قد أفرجت عن الصحفي احمد حوذان ضمن صفقة تبادل بأسرى حوثيين.

هذا فيما لا يزال أكثر 14 صحفياً مختطفاً في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء منذ أكثر من 4 أعوام.