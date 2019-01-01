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مواجهة قطرية سعودية نارية الليلة

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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يحل نادي الهلال السعودي، ضيفًا على السد القطري، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، في السادسة والنصف مساء اليوم "الثلاثاء"، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على ملعب جامعة الملك سعود، في 22 أكتوبر.

وسبق للفريقين أن التقيا 12 مرة، شهدت 7 انتصارات للهلال، مقابل فوزين للسد و3 تعادلات بين الفريقين.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الهلال والسد في دور المجموعات بنسخة 2015، وفاز السد في المباراة الأولى بنتيجة (1-0)، بينما فاز الهلال في اللقاء الثاني بنتيجة (2-1).

وكان الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، من نصيب الهلال الذي فاز بنتيجة (5-0)، ضمن مجموعات أبطال آسيا 2014، وسجل الخماسية، ياسر القحطاني "ركلة جزاء"، سلطان الدعيع، ناصر الشمراني "هاتريك".

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