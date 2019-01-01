السنيني يعلن التشكيلة قبل النهائية لمنتخب الشباب ويستعد لاستبعاد 5 لاعبين

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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يستعد المنتخب اليمني للشباب للمشاركة في تصفيات امم اسيا بالدوحة.

واعلن الكابتن امين السنيني مدرب منتخب الشباب عن اسماء القاٸمة قبل الاخیرة للمنتخب.

مأرل برس بنشر اسماء اللاعبين ومحافظاتهم :

1_ سعد القعود صنعاء

2_ حمزه الريمي صنعاء

3- علاء البيب. تعز

4_ علاء عوشه صنعاء

5_ زكريا العياني صنعاء

6- تامر سنان عدن

7- حسين مزعل عدن

8- سيف فهد عدن

9- عبدالرحمن اليزيدي عدن

10- شهاب النزيلي صنعاء

11 _ اسامه حيدر صنعاء حارس

12_ عبدالرحمن الريمي صنعاء حارس

13- عبود السعدي. عدن. حارس

14 _ لوي عطيفه صنعاء حارس

15_ زكريا العتمي صنعاء

16 - زكريا الحيمي صنعاء

17- محمد الثلايا صنعاء

18- صقر الحربي صنعاء

19- احمد الوجیه اب

20- مصطفی الحاج اب

21 - سلیم الجعدی اب

22 -الغيلي عدن

23- محمد طارق عدن

24- منيف جسار عدن

25- محمد المریسی الحدیده

26- منتصر جمال حضرموت

27- محمد العمودی حضرموت

28- حسن المعاري حضرموت

هذا وسيتم خلال الایام القادم، استبعاد 5 لاعبين ، ليستقر على التشكيلة النهائية من 23 لاعبا والتي ستسافر الى الدوحة .