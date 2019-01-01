صحفي يمني يخرج من سجون الحوثي بعد 3 سنوات من اختطافه السجن 5 سنوات لشقيق ومستشار الرئيس الايراني وهذه تهمته مواجهة قطرية سعودية نارية الليلة السنيني يعلن التشكيلة قبل النهائية لمنتخب الشباب ويستعد لاستبعاد 5 لاعبين طائرة هبطت في مطار صنعاء فأجبرها الحوثيون على المغادرة فورا .. لماذا ومن كان على متنها؟ بعد أن فضح جرائمهم الجنسية.. الحوثيون يقومون بطرد مسئول أممي من مطار صنعاء عاجل نجل جمال خاشقجي يفجر مفاجئة غير متوقعة وهكذا قابلها السعوديون طلاب اليمن في الخارج رافعة القضايا الوطنية والحاجة لتكامل الجهود مع الدبلوماسية خلال خمسة أعوام من الانقلاب الحوثي .. سطو على مؤسسات الدولة وبناء إمبراطورية مالية خاصة إطلاق المحتجزين.. محاولة حوثية لتجميل وجهها القبيح
يستعد المنتخب اليمني للشباب للمشاركة في تصفيات امم اسيا بالدوحة.
واعلن الكابتن امين السنيني مدرب منتخب الشباب عن اسماء القاٸمة قبل الاخیرة للمنتخب.
مأرل برس بنشر اسماء اللاعبين ومحافظاتهم :
1_ سعد القعود صنعاء
2_ حمزه الريمي صنعاء
3- علاء البيب. تعز
4_ علاء عوشه صنعاء
5_ زكريا العياني صنعاء
6- تامر سنان عدن
7- حسين مزعل عدن
8- سيف فهد عدن
9- عبدالرحمن اليزيدي عدن
10- شهاب النزيلي صنعاء
11 _ اسامه حيدر صنعاء حارس
12_ عبدالرحمن الريمي صنعاء حارس
13- عبود السعدي. عدن. حارس
14 _ لوي عطيفه صنعاء حارس
15_ زكريا العتمي صنعاء
16 - زكريا الحيمي صنعاء
17- محمد الثلايا صنعاء
18- صقر الحربي صنعاء
19- احمد الوجیه اب
20- مصطفی الحاج اب
21 - سلیم الجعدی اب
22 -الغيلي عدن
23- محمد طارق عدن
24- منيف جسار عدن
25- محمد المریسی الحدیده
26- منتصر جمال حضرموت
27- محمد العمودی حضرموت
28- حسن المعاري حضرموت
هذا وسيتم خلال الایام القادم، استبعاد 5 لاعبين ، ليستقر على التشكيلة النهائية من 23 لاعبا والتي ستسافر الى الدوحة .