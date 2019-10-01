نجل جمال خاشقجي يفجر مفاجئة غير متوقعة وهكذا قابلها السعوديون

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - مارب

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تفاعل مغردون على منصة "تويتر"، مع تغريدة أطلقها صلاح نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل قبل عام داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، يؤكد فيها ثقته المطلقة في القضاء والقيادة السعودية.

وأشاد بالتغريدة مغردون مؤيدون لولي العهد السعودي محمد بن سلمان واعتبروا أن صلاح "ألجم المتربصين"، وأطلقوا هاشتاج (وسم) يحمل المعنى ذاته.

ومساء الإثنين، غرّد صلاح خاشقجي المتواجد بالسعودية عبر حسابه على "تويتر"، بوضع ملصق يتحدث عن رفضه استغلال قضية والده للنيل من الوطن والقيادة، مشددًا على "مطلق الثقة" في القضاء وإخلاصه لله ثم للوطن والقيادة.