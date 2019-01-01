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مذبحة حوثية جديدة بحق موظفي التربية والتعليم بصنعاء

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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أقدمت جماعة الحوثي على فصل 211 موظفا في ديوان عام الوزارة في العاصمة صنعاء بحجة انقطاعهم عن العمل.
 
وحسب مذكرة صادرة عن الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم في حكومة ما يسمى الانقاذ بصنعاء التابعة للحوثيين أقرت بإنهاء خدمة عدد (211) موظفا والذين يعملون بديوان عام الوزارة.

جدير ذكره بأن مليشيات الحوثيين تسببت في انقطاع مرتبات موظفي الدولة منذ 3 سنوات مما اضطر معظم الموظفين لترك وظائفهم والبحث عن مصادر رزق لاسرهم.

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