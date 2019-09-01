شاهد.. سويسرا تعرض 25 سيارة فارهة في مزاد علني بعدما استولت عليها من ابن أحد الرؤساء

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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ترجمة حصرية : يباع أسطول من السيارات الرياضية الفارهة في مزاد علني بعد أن استولت عليها السلطات السويسرية من ابن رئيس غينيا الاستوائية الذي واجه اتهاما بغسل الأموال.

وبحسب “الديلي ميل”، يصل إجمالي المطلوب في هذه السيارات نحو ٢٢ مليون جنيه إسترليني ، ويبلغ عددها نحو ٢٥ سيارة.

ومن بين السيارات المعروضة أنواع فارهة مثل “فيراري ولا مبورغيني وبوغاتيس”.

وعرضت سيارتين فقط منها بأغلى الأثمان وهي سيارة لامبورغيني بيضاء وصل قيمتها إلى ٥ مليون يورو وأخرى فيراري صفراء تجاوزت ٢ مليون يورو.

وتمت مصادرة هذه السيارات جميعها والتي كانت مملوكة لـ “تيودور” ابن رئيس غينيا والذي أثبتت التحقيقات تورطه في غسل الأموال، ورغم ذلك يسعى لأن يكون حاكما خلفا لوالده.