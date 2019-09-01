لماذا ستضخ الرياض 100مليار دولار في الاقتصاد الهندي؟

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 230

كشف مصادر صحيفة النقاب عن نية المملكة العربية السعودية، ضخ استثمارات بـ 100 مليار دولار في الهند في مجالات البتروكيماويات والبنية التحتية والتعدين وغيرها

حيث نقلت صحيفة news india عن السفير السعودي الدكتور سعود بن محمد الساطي تأكيده أن الهند وجهة استثمارية جذابة للمملكة وان السعودية تتطلع إلى إقامة شراكات طويلة الأمد مع نيودلهي في قطاعات رئيسية مثل النفط والغاز والتعدين.

وبحسب التقرير الذي ترجمه موقع "الرياض بوست" قال الساطي في مقابلة مع وكالة الأنباء الهندية "إن السعودية تبحث عن استثمارات في الهند تبلغ قيمتها 100 مليار دولار في مجالات الطاقة والتكرير والبتروكيماويات والبنية التحتية والزراعة والمعادن والتعدين".

وأضاف أن شراكة "أرامكو" أكبر شركة نفط عملاقة في المملكة العربية السعودية مع شركة Reliance Industries Ltd الهندية تعكس الطبيعة الإستراتيجية لعلاقات الطاقة المتنامية بين البلدين.

وأوضح السفير السعودي أن الاستثمار في إمدادات النفط والتسويق والتكرير إلى البتروكيماويات ومواد التشحيم في الهند هو جزء أساسي من استراتيجية أرامكو العالمية لإنتاج النفط الخام.

وتابع " إن الاستثمارات التي اقترحتها أرامكو السعودية في قطاع الطاقة الهندي مثل مصفاة الساحل الغربي والبتروكيماويات البالغة تكلفتها 44 مليار دولار في ماهاراشترا والشراكة طويلة الأجل مع ريلاينس تمثل معالم استراتيجية في علاقتنا الثنائية".

وقال المبعوث السعودي إن رؤية 2030 التي يشرف على تنفيذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ستؤدي أيضًا إلى توسع كبير في التجارة والأعمال بين الهند والسعودية في قطاعات متنوعة.

و في ظل رؤية 2030 ، تخطط المملكة العربية السعودية لتنويع الاقتصاد السعودي مع تقليل اعتمادها الاقتصادي على المنتجات البترولية.

وتعد المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية لأمن الطاقة في الهند ، حيث تشكل مصدرًا بنسبة 17 في المائة أو أكثر من النفط الخام و 32 في المائة من متطلبات الغاز الطبيعي المسال في الهند.

وقال الساطي إنه تم تحديد أكثر من 40 فرصة للتعاون المشترك والاستثمارات عبر مختلف القطاعات بين الهند والمملكة العربية السعودية في عام 2019 ، مضيفًا أن التجارة الثنائية الحالية البالغة 34 مليار دولار ستستمر بلا شك في الزيادة.