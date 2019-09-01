وفاة مؤثرة لمؤذن داخل مسجده .. شاهد الخاتمة الحسنة

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انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة مؤذن داخل مسجد في الأردن، حيث تبين أنه يعمل كخادم ومؤذن مسجد صبحي أمين بمحافظة إربد.
ويظهر الفيديو لحظة دخول المؤذن للمسجد، وأثناء سيره سقط على الأرض، قبل أن يهرع عدد من المصلين نحوه، لكنه كان فارق الحياة.
وأثار المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن موجة من الحزن، وانهالت التعليقات المواسية لأهل الفقيد، بالإضافة إلي دعواتهم له بالرحمة والمغفرة، وإكرام الله له بحسن الخاتمة.