اللواء «العرادة» يلتقي وفد اللجنة الدولية للصليب الاحمر

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- مأرب

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ناقش محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم، الاثنين مع وفد اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي الذي يزور المحافظة برئاسة مادز هنسن، تدخلاتها الانسانية في عدد من المجالات الإغاثية والانسانية في المحافظة.

وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، أشاد المحافظ العرادة بتدخلات اللجنة الدولية للصليب الاحمر في محافظة مأرب ودعمها لعدد من المشاريع الانسانية ..متطلعاً الى تقديم مزيدا من الدعم للمحافظة بما يسهم في التخفيف من معاناة النازحين في ظل استمرار حركة النزوح إليها من جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية الانقلابية.

واكد محافظ مأرب ان السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ستقدم كافة التسهيلات للجنة الدولية وفرقها الميدانية بما يمكنها من دراسة الاحتياج وملامسة هموم النازحين من الوقع..متمنيا على اللجنة أن تترجم خططها الى أعمال على الميدان..لافتاً الى أن تدخلات المنظمات الدولية لا يزال دون المستوى ولا يلبي الاحتياج القائم، وعليها القيام بواجبها الانساني من خلال ملامسة الاحتياج وتحري الحقيقة من السكان المحليين ومخيمات النازحين وليس عبر تقارير مغلوطة او من طرف واحد.

من جهته اشار رئيس البعثة الفرعية للصليب الاحمر الى أن اللجنة تعتزم فتح مكتب لها بالمحافظة.. منوها بأن هذه الزيارة للفريق الذي يضم متخصصين وفنيين تهدف الى دراسة الاحتياجات واللقاء بمدراء المكاتب الخدمية للاطلاع على خططها وبحث آلية دعمها وخاصة في مجال الصحة والمياه والتربية والاغاثة الانسانية