شاهد.. جماهير رياضية غاضبة هادرة تصرخ : السيسي عدو الله .. فيديو

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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علت هتافات غاضبة من جماهير جزائرية في المدرجات أمس، الأحد، في العاصمة الجزائرية ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

جاء ذلك خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري وضيفه بيراميدز المصري في إياب الدور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وبدأت الهتافات في الدقيقة 78 من المباراة، حيث هتفت الجماهير : "لا إله إلا الله. محمد رسول الله.. السيسي عدو الله".

جاءت الهتافات بعد حرمان الفريق الجزائري من ركلتي جزاء، ما تسبب في إقصائه وخروجه من المسابقة، إثر خسارته بهدف لصفر على ملعبه، بعد تعادله (1 – 1) في لقاء الذهاب الذي جرى في مصر قبل أسبوعين.

كم جاءت الهتافات الغاضبة بالتزامن مع حراك شعبي في الشارع المصري تمثل في مظاهرات تطالب برحيل السيسي، صاحبتها حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 2200 شخص خلال 10 أيام.

وتعتبر الهتافات الجزائرية ضد السيسي ليست هي المرة الأولى ، حيث هتف آلاف الجزائريين في الجمعة الـ18 للحراك، ضد الرئيس المصري مرددين شعارات منددة به وبسياسته، وذلك في شهر يونيو الماضي.

وردد المتظاهرون بوسط العاصمة الجزائر وقتها هتاف "لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله " أيضا، رافعين صور الرئيس الراحل محمد مرسي والذي توفي خلال محاكمته.

كما تزامن وقتها أيضا هتاف آلاف المغاربة في العاصمة المغربية الرباط، في مظاهرة حاشدة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأظهر مقطع فيديو حينها تم تداوله على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي مئات من المتظاهرين في مسيرة حاشدة، وهم يهتفون :" لا إله إلا الله.. السيسي عدو الله".