مستشار الملك سلمان يأمر بالتحقيق في حادث مخيف

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قال الأمير خالد الفيصل، مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة، إنه أصدر توجيهاته بتشكيل لجان من عدة جهات للتحقيق في أسباب حريق محطة قطار الحرمين.
وأكد الأمير أثناء تفقده آثار الحريق الذي وقع أمس بمحطة قطار الحرمين، أنه "سيتم الرفع بالنتائج للملك سلمان بن عبد العزيز، واصفا الحادث بـ"الموضوع الكبير".
وقال الفيصل "ننتظر النتائج التي ستقدمها اللجان المشكلة عن أسباب حدوث الحريق، لرفعها للمقام السامي للاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم حيال ذلك".
مشيرا إلى تشارك وزارتي الداخلية والنقل وإمارة منطقة مكة المكرمة في أعمال التحقيق.
وأوضح الأمير أن الأضرار وقعت في الطابق الثاني وسقف المبنى، ولا توجد نسبة محددة حتى الآن عن الأضرار، مؤكدًا سلامة الطابقين الأول والأرضي للمحطة.
وحول إيقاف أشخاص على ذمة التحقيق قال: "لا نستطيع إيقاف أي أحد دون سبب، وهناك أمور لا بد من التحقق من كيفية حدوثها ولماذا".
وقالت فرق الدفاع المدني والإطفاء بمحافظة جدة السعودية، اليوم الإثنين، إنه تمت السيطرة على حادث حريق قطار الحرمين.
وأضافت فرق الدفاع المدني والإنقاذ، إنه جار العمل بعملية التبريد في المنطقة التي أصابها الحريق، وفقا للتلفزيون السعودي.
وكانت إمارة مكة أعلنت نشوب حريق هائل، صباح أمس الأحد، في محطة "قطار الحرمين" بمدينة جدة السعودية.
وقالت الإمارة، في بيان لها، إن "الدفاع المدني بجدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية، مؤكدة أن الفرق لازالت تعمل على إطفاء الحريق، دون تسجيل إصابات حتى الآن".