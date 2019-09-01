الجيش يعلن تنفيذ عملية عسكرية نوعية في «صعدة»

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين، أنها أحرزت تقدما نوعيا شرق مديرية باقم بمحافظة صعدة (شمالي اليمن).

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" عن قائد محور ازال العميد ياسر الحارثي قوله،إن "قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية شنت هجوماً مزدوجاً على مواقع شرق (جبل شيحاط) ومواقع اخرى غرب (قرية آل مزهر) وحررت مواقع هامة في مديرية باقم بصعدة".

ولفت إلى "أن العملية العسكرية التي نفذتها وحدات عسكرية مدربة كبدت الميليشيا الحوثية خسائر بالأرواح والعتاد وأسفرت عن قتل وإصابة الكثير منهم".

وأشار إلى أن كاميرات المراقبة والاستطلاع رصدت مجاميع مليشيا الحوثي الانقلابية وهي تلوذ بالفرار تاركه خلفها جثث القتلى والمصابين والكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي غنمها أبطال الجيش الوطني.

وأكد الحارثي، استمرار الجيش الوطني في عملياته العسكرية حتى يتم تحرير كامل الأراضي من مليشيا الانقلاب الحوثي المدعومة ايرانياً.