الجيش يعلن تنفيذ عملية عسكرية نوعية في «صعدة» بعد خطوات حكومية تجاه حضرموت.. المحافظ ”البحسني“ يعلن بيان هام وعاجل ويتخذ خطوة مماثلة بماذا كافأ الرئيس «هادي» المنتخب اليمني للناشئين بعد تأهله إلى كأس آسيا «2020»؟ ما وراء اثارة الحوثيين لمعركة ”كتاف“ ونبشها بعد شهرين على وقوعها ؟ السعودية تقر ستايل خاص بتاكسي المطار .. شاهد الاطلالة الجديدة ”العيسي“ يستقبل منتخب الناشئين ويكرمهم بـ3500 دولار لكل لاعب الحرس الثوري يعلن عن سلاح لا مثيل له في العالم .. ودول تتهافت لشراء هذه التقنيات ترامب يتهم الكونجرس بالخيانة العظمى ... مخطط للإطاحة بالرئيس الامريكي الحوثيون يفرجون عن 290 معتقلا باشراف اممي السعودية تمنع فنانة لبنانية شهيرة من دخول أراضيها
أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين، أنها أحرزت تقدما نوعيا شرق مديرية باقم بمحافظة صعدة (شمالي اليمن).
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" عن قائد محور ازال العميد ياسر الحارثي قوله،إن "قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية شنت هجوماً مزدوجاً على مواقع شرق (جبل شيحاط) ومواقع اخرى غرب (قرية آل مزهر) وحررت مواقع هامة في مديرية باقم بصعدة".
ولفت إلى "أن العملية العسكرية التي نفذتها وحدات عسكرية مدربة كبدت الميليشيا الحوثية خسائر بالأرواح والعتاد وأسفرت عن قتل وإصابة الكثير منهم".
وأشار إلى أن كاميرات المراقبة والاستطلاع رصدت مجاميع مليشيا الحوثي الانقلابية وهي تلوذ بالفرار تاركه خلفها جثث القتلى والمصابين والكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي غنمها أبطال الجيش الوطني.
وأكد الحارثي، استمرار الجيش الوطني في عملياته العسكرية حتى يتم تحرير كامل الأراضي من مليشيا الانقلاب الحوثي المدعومة ايرانياً.