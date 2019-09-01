بعد خطوات حكومية تجاه حضرموت.. المحافظ ”البحسني“ يعلن بيان هام وعاجل ويتخذ خطوة مماثلة

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 1163

أعلن محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، مساء اليوم الإثنين 30 سبتمبر/أيلول، السماح بإعادة استئناف تصدير النفط من المحافظة بعد استجابة الحكومة للمطالب الأساسية التي أعلنتها السلطة المحلية.

وقال المحافظ في بيان، اطلع عليه ”مأرب برس“، إنه تم السماح لناقلة النفط المستأجرة من قبل الحكومة اليمنية بالدخول إلى ميناء الضبة النفطي بساحل حضرموت تمهيداً لشحنها بالنفط الخام.

وأوضح المحافظ أن السماح بتصدير النفط جاء بعد استجابة الرئيس هادي والحكومة لمطالب المحافظة الثلاثة الرئيسية، مهدداً باللجوء للخطوة ذاتها حال ناقضت الحكومة التزاماتها، وفقاً للبيان.

وتحدثت مصادر مطلعة، اليوم، عن تلبية الحكومة الشرعية لمطالب حضرموت التي اشترطها المحافظ البحسني لاستئناف تصدير النفط، حيث دفعت حصة المحافظة المتأخرة من عائدات النفط، ووفرت رواتب منتسبي وأفراد المنطقة العسكرية الثانية وبدأ الصرف للجنود منذ يوم أمس.