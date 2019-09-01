الجيش يعلن تنفيذ عملية عسكرية نوعية في «صعدة» بعد خطوات حكومية تجاه حضرموت.. المحافظ ”البحسني“ يعلن بيان هام وعاجل ويتخذ خطوة مماثلة بماذا كافأ الرئيس «هادي» المنتخب اليمني للناشئين بعد تأهله إلى كأس آسيا «2020»؟ ما وراء اثارة الحوثيين لمعركة ”كتاف“ ونبشها بعد شهرين على وقوعها ؟ السعودية تقر ستايل خاص بتاكسي المطار .. شاهد الاطلالة الجديدة ”العيسي“ يستقبل منتخب الناشئين ويكرمهم بـ3500 دولار لكل لاعب الحرس الثوري يعلن عن سلاح لا مثيل له في العالم .. ودول تتهافت لشراء هذه التقنيات ترامب يتهم الكونجرس بالخيانة العظمى ... مخطط للإطاحة بالرئيس الامريكي الحوثيون يفرجون عن 290 معتقلا باشراف اممي السعودية تمنع فنانة لبنانية شهيرة من دخول أراضيها
أعلن محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، مساء اليوم الإثنين 30 سبتمبر/أيلول، السماح بإعادة استئناف تصدير النفط من المحافظة بعد استجابة الحكومة للمطالب الأساسية التي أعلنتها السلطة المحلية.
وقال المحافظ في بيان، اطلع عليه ”مأرب برس“، إنه تم السماح لناقلة النفط المستأجرة من قبل الحكومة اليمنية بالدخول إلى ميناء الضبة النفطي بساحل حضرموت تمهيداً لشحنها بالنفط الخام.
وأوضح المحافظ أن السماح بتصدير النفط جاء بعد استجابة الرئيس هادي والحكومة لمطالب المحافظة الثلاثة الرئيسية، مهدداً باللجوء للخطوة ذاتها حال ناقضت الحكومة التزاماتها، وفقاً للبيان.
وتحدثت مصادر مطلعة، اليوم، عن تلبية الحكومة الشرعية لمطالب حضرموت التي اشترطها المحافظ البحسني لاستئناف تصدير النفط، حيث دفعت حصة المحافظة المتأخرة من عائدات النفط، ووفرت رواتب منتسبي وأفراد المنطقة العسكرية الثانية وبدأ الصرف للجنود منذ يوم أمس.