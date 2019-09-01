بماذا كافأ الرئيس «هادي» المنتخب اليمني للناشئين بعد تأهله إلى كأس آسيا «2020»؟

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم، الاثنين المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم والجهازين الفني والإداري للمنتخب بعد تأهله إلى كأس آسيا للناشئين 2020 المقرر إقامتها في مملكة البحرين.

وهنأ الرئيس اللاعبين والجهازين الفني والإداري ووزارة الشباب والرياضية والاتحاد اليمني لكرة القدم على ما حققوه من نتائج إيجابية في هذه المرحلة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2020..مشيداً بالروح الرياضية والمعنويات العالية للمنتخب. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية"سبأ".

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري وما قدموه من عروض استثنائية وتحقيق الفوز ورفع اسم اليمن عالياً رغم الظروف الراهنة والمعاناة التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية وما أحدثته من دمار وخراب في البنى التحتية بينها المنشآت الرياضية.

وأكد رئيس الجمهورية اهتمام وحرص الحكومة ووزارة الشباب والرياضة على الرعاية والاهتمام بالرياضة والرياضيين في مختلف المجالات..مشدداً على ضرورة مواصلة مثل هذه الإنجازات والانتصارات وتحقيق أفضل النتائج لمختلف المنتخبات الوطنية التي تمثل اليمن في مختلف المحافل الرياضية العربية والدولية.

كما أشاد الرئيس بجهود واهتمام قيادة وزارة الشباب والرياضة على تفعيل تحقيق الانتصارات الرياضية في مختلف الميادين..مؤكداً على أهمية مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم حتى تحقيق تطلعات شبابنا اليمني الذي يصنع الانتصارات في زمن المستحيلات.

وحث الرئيس خلال اللقاء، بحضور وزير الشباب والرياضة نائف البكري، وسفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شايع الزنداني، ورئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم احمد العيسي،لاعبي المنتخب على مواصلة التدريبات والحفاظ على اللياقة البدنية واكتساب الخبرات الرياضية من هذه المنافسات وعكسها في مشوارهم الكروي القادم لتحقيق الانتصارات الإيجابية ورفع اسم اليمن في المحافل الدولية.

كما كرم الرئيس المنتخب والجهازين الفني والإداري بمبلغ 15000 ألف ريال سعودي لكل لاعب وعضو في الجهازين الفني والإداري نظير جهودهم التي بذلوها في هذه المنافسة..مثمناً في هذا الصدد أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج الذين آزروا المنتخب ووقفوا إلى جانبه.