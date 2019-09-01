السعودية تقر ستايل خاص بتاكسي المطار .. شاهد الاطلالة الجديدة

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للهوية الجديدة لـ”تاكسي المطار” وبالتحديد أمام مطار الملك عبدالعزيز بجده.

وقال متداولون إن الإطلالة الجديدة لـ”التاكسي” تأتي تزامناً مع إطلاق المملكة التأشيرة السياحية لمواطني 49 دولة والتي بدأت بالفعل في استقبال السياح بموجبها.

وظهر “التاكسي” خلال الصور باللون الأخضر الكامل عدا كلمة “TAXI” المدونة على الباب الأمامي للسيارة وكان في استقبال السياح أمام مطار الملك عبدالعزيز.