ما وراء اثارة الحوثيين لمعركة ”كتاف“ ونبشها بعد شهرين على وقوعها ؟ السعودية تقر ستايل خاص بتاكسي المطار .. شاهد الاطلالة الجديدة ”العيسي“ يستقبل منتخب الناشئين ويكرمهم بـ3500 دولار لكل لاعب الحرس الثوري يعلن عن سلاح لا مثيل له في العالم .. ودول تتهافت لشراء هذه التقنيات ترامب يتهم الكونجرس بالخيانة العظمى ... مخطط للإطاحة بالرئيس الامريكي الحوثيون يفرجون عن 290 معتقلا باشراف اممي السعودية تمنع فنانة لبنانية شهيرة من دخول أراضيها انفجار الوضع في ”الحديدة“.. المعارك تحتدم ومصادر تروي التفاصيل وتؤكد مقتل العشرات ولي العهد السعودي يلتقي أسرة حارس الملك سلمان .. فيديو ”الحوثي“ يرد على تصريحات ”محمد بن سلمان“
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للهوية الجديدة لـ”تاكسي المطار” وبالتحديد أمام مطار الملك عبدالعزيز بجده.
وقال متداولون إن الإطلالة الجديدة لـ”التاكسي” تأتي تزامناً مع إطلاق المملكة التأشيرة السياحية لمواطني 49 دولة والتي بدأت بالفعل في استقبال السياح بموجبها.
وظهر “التاكسي” خلال الصور باللون الأخضر الكامل عدا كلمة “TAXI” المدونة على الباب الأمامي للسيارة وكان في استقبال السياح أمام مطار الملك عبدالعزيز.