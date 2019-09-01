”العيسي“ يستقبل منتخب الناشئين ويكرمهم بـ3500 دولار لكل لاعب

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ الرياض

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استقبل رئيس الاتحاد العام لكرة القدم الشيخ أحمد صالح العيسي في مكتبه بالرياض، اليوم الاثنين 30 سبتمبر/أيلول، بعثة المنتخب الوطني للناشئين الذي تأهل لنهائيات كأس آسيا 2020.

وبارك ”العيسي“ الإنجاز الذي حققه المنتخب بالتأهل لنهائيات كأس آسيا، وأشاد بالمستويات المميزة التي قدمها اللاعبون خلال المباريات الثلاث أمام بوتان وقطر وبنغلادش.

وقال إن المنتخب أدخل الفرح والسرور إلى كافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج، و وحّد مشاعر اليمنيين ، وجسد حبهم للأمن و للسلام.

كما شدد ”العيسي“ على ضرورة التزام اللاعبين خلال الفترة القادمة والحفاظ على مستوياتهم، ليستمروا في العطاء وتشريف اليمن في جميع المحافل الكروية.

ووجه باتخاذ كافة الترتيبات لعلاج أي لاعب مصاب في أرقى مشافي الطب الرياضي.

وفي ختام حفل الاستقبال قدم الشيخ أحمد العيسي مكافأة مالية قدرها ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار لكل فرد من أفراد البعثة (اللاعبين والجهازين الفني والاداري)، كان قد وعد بها بعد المباراة الأولى أمام بوتان في حال حقق منتخبنا التأهل لكأس آسيا.

حضر اللقاء وزير الشباب والرياضة نايف البكري وسفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شايع الزنداني.