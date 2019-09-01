الحرس الثوري يعلن عن سلاح لا مثيل له في العالم .. ودول تتهافت لشراء هذه التقنيات

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن بلاده تمتلك زوارق فائقة السرعة قاذفة للصواريخ لا يوجد لها مثيل في أي مكان آخر بالعالم.

في تصريح متلفز اليوم الاثنين، وبشأن صادرات المنتجات الدفاعية الإيرانية في مجال سلاح البحر والزوارق السريعة، قال العميد علي رضا تنكسيري: لدى بلادنا زوارق قاذفة للصواريخ، لا يوجد لها مثيل في أي مكان بالعالم وبهذه السرعة، بحسب وكالة "فارس".

ولفت إلى أن السرعة والحجم الصغير ونوع الصواريخ المنصوبة على هذه الزوارق السريعة، تعتبر من ميزاتها الفريدة، وقال "لدينا طلبات من دول الجوار ومن الدول الصديقة لشراء هذه المعدات والصواريخ".

واليوم، شدد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، على ضرورة محو إسرائيل من خريطة العالم، مؤكدا أن "هذا الأمر لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه".

وكان عباس نيلفروشان، مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني، قد حذر في وقت سابق، إسرائيل من مغبة شن أي هجوم على إيران، متوعدا بالرد بأسلحة لم يعلن عنها بعد.

وقال نيلفروشان إن "إسرائيل غير قادرة على تهديد إيران، "فنحن نحاصرها من الشرق والغرب والشمال والجنوب"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وحذر المسؤول العسكري الإيراني، إسرائيل من أن "الحرب إن بدأت فنهايتها لن تكون بيدها".