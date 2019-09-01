السعودية تمنع فنانة لبنانية شهيرة من دخول أراضيها

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أفادت وسائل إعلام بصدور قرار سعودي، بمنع الفنانة اللبنانية إليسا، من دخول أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الهجوم الذي شنه تركي آل الشيخ عليها.
وقالت الأوساط الفنية إن "آل الشيخ أصدر قرارا بمنع ظهور المطربة اللبنانية في أي حفلة تقام في الرياض خلال الفترة المقبلة، على إثر الخلاف الذي جرى بينهما على موقع تويتر الأسبوع الماضي".
ونقلت "الأخبار" اللبنانية عن بعض المصادر أن ذلك القرار تم تعميمه، ويشكل فارقة في الساحة الفنية، ويترافق مع تجميد أغنيات إليسا في بعض وسائل الإعلام السعودية.
وقالت: "جاءت تلك الخطوة بعد التغريدات والتغريدات المضادة بين الثنائي حول مشاركة إليسا في حفلات المملكة الأخيرة، ليتدخل لاحقا سالم الهندي مدير شركة روتانا، طالبا من إليسا كتابة تغريدة تقدم فيها تحية للسعوديين في محاولة لتلطيف الأجواء قليلا".
وأضافت: "رغم كتابة إليسا تغريدة مسالمة أنهت الخلاف فيها مع تركي، إلا أن الأخير يمارس حاليا ضغوطا على روتانا لمنع إصدار ألبومها (كرهني)، المتوقع أن يبصر النور نهاية هذا العام"